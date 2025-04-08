Алексей Рыбников убрал свою музыку со стримингов

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы.



Алексей Рыбников

Алексей Рыбников потребовал изъять свои композиции с онлайн-сервисов. Сообщается, что шесть исков были направлены на защиту исключительных прав на музыкальные произведения, и еще до принятия решения по заявлениям суд постановил «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объектов права» — то есть ограничить доступ к уже размещенным трекам.

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На указанных в исках платформах сейчас невозможно найти тему из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», песню «Бу-ра-ти-но!», композиции из картины «Усатый нянь». Досудебное решение исполнили также «МТС Музыка» и Apple Music.

Всего же в исках речь идет о сотнях произведений из фильмов, мультипликации, рок-опер, аудиокниг и т.д. В судебных документах не раскрывается причина, по которой автор пожелал ограничить доступ к своим произведениям.