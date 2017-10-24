«Трансперенси Интернешнл» обвинила Бертмана и Спивакова в коррупции

«Мы проверили коммерческую деятельность руководителей всех государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга — всего около 135, — выявили признаки конфликта интересов и написали заявления в прокуратуру в отношении 14 руководителей государственных театров», — сообщили в организации.

Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» обнаружил, что руководители по меньшей мере четырнадцати театров регулярно выплачивают гонорары, подчас довольно внушительные, фактически самим себе. Актеры и режиссеры, в том числе Олег Табаков, Олег Меньшиков, Кирилл Серебренников и другие, в качестве индивидуальных предпринимателей заключают госконтракты со своими собственными театрами на постановку спектаклей, на актерскую игру, на аренду реквизита и т.д.

Речь идет о характерной ситуации конфликта интересов. Причем в этом случае конфликт фактически невозможно урегулировать в рамках процедур, предусмотренных действующим законодательством. Театры являются государственными бюджетными учреждениями культуры, их руководители не считаются госслужащими, и нормы, касающиеся конфликта интересов, на них не распространяются.

В частности, по недавно умершему Павлу Слободкину, заявлено, что с декабря 2014 по декабрь 2016 года театр арендовал помещения у ООО “Центр Павла Слободкина”, в котором Слободкин владеет долей в 50 %. При этом, сумма арендной платы “скачет” от 1,1 млн до 6 млн. в месяц. При этом, в декабре 2016 года была предусмотрена двойная оплата по двум разным договорам за аренду одного помещения на сумму более 6 млн руб. Ситуация зависла на рассмотрении в прокуратуре.

Худрук «Геликон Оперы» Дмитрий Бертман обвинен в том, что с ноября 2014 по январь 2017 года театр нанимал своего худрука и генерального директора Дмитрия Бертмана на постановку спектаклей “Соловей”, “Прекрасная Елена”, “Садко”, “Евгений Онегин”, “Турандот”. В договоре утверждается, что постановка спектаклей не входит в должностные обязанности худрука. Реакции прокуратуры нет.

Знаменитый композитор Алексей Рыбников, руководящий государственной творческой мастерской своего имени, обвинен в том, что как индивидуальный предприниматель Рыбников А.Л. передал своей Московской государственной творческой мастерской права на публичное исполнение своей музыки в постановках театра.

В 2016 году театр “Русская песня” дополнительно нанял своего худрука Надежду Бабкину на 16 выступлений на сцене театра в течении двух месяцев. Один выход на сцену обошелся в 65 тыс. руб., всего Бабкина получила прибавку к основной зарплате в 520 тыс. рублей в месяц. Сделка была согласована департаментом культуры Москвы.

С конца 2014 по конец 2016 года Московский международный дом музыки нанял своего президента Владимира Спивакова на проведение концертов и выступление в качестве дирижера. Сделки были согласованы департаментом культуры Москвы.

««Бюджетность» ведущих театров накладывает на худруков не только творческие обязанности. Как нанятые государственные менеджеры, они обязаны принимать меры по урегулированию конфликта интересов. Но в случае с московскими театрами данная процедура на практике сузилась только к необходимости согласования сделок с личной выгодой», - считает Игорь Сергеев, руководитель калининградского центра «Трансперенси Интернешнл-Россия».

В связи с этим «Трансперенси Интернешнл – Россия» обратилась с заявлениями в Генпрокуратуру. В трех случаях — с Кириллом Серебренниковым, Юрием Куклачевым и Евгением Марчелли — ведомство подтвердило нарушения федерального законодательства.

Для эффективного урегулирования конфликта интересов в подобных ситуациях на сотрудников учреждений, подведомственных государственным и муниципальным органам власти, необходимо распространить нормы закона «О противодействии коррупции», касающихся конфликта интересов (статьи 10–11), считают в организации. Они предусматривают более действенные меры урегулирования, чем простое согласование, в том числе отвод или самоотвод имеющего личную заинтересованность должностного лица от принятия соответствующих решений.