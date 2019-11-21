Путин вручил награды Пахмутовой и Спивакову

Президент вручил ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.

Вас, дорогие друзья, уважают за огромный труд, за преданность призванию. И таким удивительным внутренним светом обладает Александра Николаевна Пахмутова. Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха, песни, ставшие достоянием Отечества. Написанные вместе с Вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым, они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь. Для меня большая честь вручить Вам, Александра Николаевна, высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного.



Александра Пахмутова

Композитор Александра Пахмутова, награжденная орденом Святого Апостола Андрея Первозванного, в ответном слове поблагодарила президента и пообещала делать все, что в ее силах.

Награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени дирижер Владимир Спиваков кратко перечислил все собственные заслуги и напомнил, что уже почти 17 лет возглавляет Московский дом музыки.

Кроме того, были награждены актеры Александр Ширвиндт и Александра Захарова. Ширвиндт в своей речи напомнил, что военные обычно говорят «Служу России», и перефразировал ее для себя как «Смешу Россию!».