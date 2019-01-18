Пахмутова и Добронравов написали песню-гимн, посвященную ВМФ

Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе организатора концерта, фонда популяризации классической музыки "Опера".

"Гимн ВМФ "Море зовет" исполнит Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под руководством заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина, солист Николай Рябуха", - сообщили организаторы.

Устроители отметили, что "несмотря на почтенный возраст (Александре Пахмутовой 89 лет, а Николай Добронравов недавно отпраздновал 90-летие), мэтры отечественной песни находятся в хорошей творческой форме и продолжают создавать новые произведения".

Презентация песни пройдет в рамках концерта "Нежность", программа которого построена на произведениях Пахмутовой, Микаэла Таривердиева, Арно Бабаджаняна, Матвея Блантера и Яна Френкеля. Легендарные песни исполнят солист Большого театра Станислав Мостовой, солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Батуркин и певица Вера Кононова.