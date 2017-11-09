Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Уважаемая Александра Николаевна!

Примите искренние поздравления с Днём рождения.

Вас – талантливого композитора, обаятельного и очень доброжелательного человека знают и любят люди разных возрастов и поколений, которым Вы щедро дарите свои песни, тепло души и сердца.

Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. И конечно, самые добрые слова Николаю Николаевичу."

Александра Николаевна Пахмутова советский и российский композитор, автор более 400 песен. Родилась 9 ноября 1929 в поселке Бекетовка (ныне район Волгограда) Нижне-Волжского края.