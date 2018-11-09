Путин поздравил Пахмутову с днем рождения

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Советский и российский композитор Александра Пахмутова отмечает 9 ноября 2018 года 89-летие.

Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Николаевну и назвал ее песни национальным достоянием, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин и Александра Пахмутова
Владимир Путин и Александра Пахмутова

"Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны. Замечательные песни, все музыкальные произведения, созданные Вами за годы вдохновенного труда, по праву являются нашим национальным достоянием", — говорится в поздравлении.

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