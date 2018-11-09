Путин поздравил Пахмутову с днем рождения

Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Николаевну и назвал ее песни национальным достоянием, сообщается на сайте Кремля.



Владимир Путин и Александра Пахмутова

"Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны. Замечательные песни, все музыкальные произведения, созданные Вами за годы вдохновенного труда, по праву являются нашим национальным достоянием", — говорится в поздравлении.