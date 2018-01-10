ММДМ отметил свое 15-летие

На карте столицы выбрали очень красивое место — Красные холмы. Десятиэтажное здание органично вписалось в ландшафт и стало главным элементом большого архитектурного ансамбля на Космодамианской набережной Москвы-реки, откуда открывается прекрасный вид на древний Новоспасский монастырь. Купол Дома музыки венчает эмблема в виде скрипичного ключа-флюгера высотой в 9, 5 метров (автор – Зураб Церетели). Свой первый сезон Московский Международный Дом музыки (ММДМ) открыл в октябре 2003 года и сразу зарекомендовал себя как престижная театрально-концертная площадка.



Владимир Спиваков

Сегодня это самостоятельное продюсерское объединение, организующее выступления российских и зарубежных оркестров, камерных ансамблей, солистов-инструменталистов, артистов оперы и балета, театральных, джазовых, эстрадных, фольклорных коллективов, которые проводятся в трех залах комплекса - Светлановском, Камерном и Театральном. Здесь же проходят спектакли, творческие вечера, крупные международные формы, конференции, фестивали, презентации, праздничные шоу и корпоративные встречи.

Дом музыки является резиденцией Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. В инфраструктуру ММДМ входят также студия звукозаписи с репетиционным залом, аудио-видео-комплекс с разветвленной системой коммутаций, разработанной по европейским стандартам, выставочный зал, банкетный зал «Аллегро». Президент Дома музыки – народный артист СССР Владимир Спиваков, генеральный директор - Сергей Тимощук.

Юбилей Дома музыки решили отметить праздничным гала-концертом, в который вошли самые различные музыкальные жанры - от строгой классики до джазовых сочинений. В первом отделении играл Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», во втором – Национальный филармонический оркестр России, оба отделения провел Владимир Спиваков.



Владимир Спиваков и Шио Окуи

Начал вечер великий Моцарт – Andante из Двадцать первого концерта для фортепиано с оркестром прозвучало в исполнении юной японки Шио Окуи. Она начала свое образование в Школе Цукудадзимы в Токио в классе Елены Ашкенази, продолжила его с января 2017г. у нее же в ЦМШ, а в сентябре в связи с кончиной Елены Давидовны перешла в класс Валерия Пясецкого. Стипендиат Фонда Владимира Спивакова Шио Окуи с восьми лет начала выступать с ведущими оркестрами России, участвовать в престижных российских фестивалях. Она лауреат многих престижных конкурсов в России и за рубежом. Это немудрено, юная пианистка очень талантлива и музыкальна. Моцарт безусловно ее композитор, его Andante покорило лиричностью, пластичностью и одухотворенностью игры Шио Окуи. А как трогательно ее поздравление: «Я желаю, чтобы Дом музыки был полон счастья, улыбок и прекрасной музыки всегда!»

Порадовала и молодая скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан, которая для своего выступления выбрала сложнейшее сочинение Пабло де Сарасате «Цыганские напевы» для скрипки с оркестром и блестяще справилась с ним, проявив безупречную техничность, яркую виртуозность и необходимую одухотворенность. «Виртуозы Москвы» красиво и выразительно сыграли «Чакону» Л. Боккерини.



Анна Аглатова и Владимир Спиваков

Конечно же, все слушатели ждали певцов, зная о сотрудничестве Владимира Спивакова с мировыми звездами вокала. Но первый же представитель Франции бас Николя Куржаль разочаровал. Да и бас ли он? Если бас, то сугубо характерный с некрасивым тембром. Спел он арию Дона Базилио из «Севильского Цирюльника» Россини и Куплеты Мефистофеля из «Фауста» Гуно абсолютно одинаково, скучно и невыразительно. Положение спасла солистка Большого театра Анна Аглатова, сразу же задав высокий уровень вокального музицирования. Анна представила арию Джудитты из одноименной оперетты венгерского композитора Ференца Легара. Голос свободно летел в зал, очаровывая красотой тембра, массой вокальных красок и заразительностью. Затем выступили Альбина Шагимуратова и Василий Ладюк, исполнившие всем известные и любимые арии Розины и Фигаро из «Севильского цирюльника, а также болгарский тенор Дмитрий Попов с арией Хозе из «Кармен» Бизе.



Василий Ладюк и Владимир Спиваков

Неожиданным и прекрасным был финал праздничного вечера, отославший слушателей к джазу. На юбилей приехала джазовая вокалистка из Франции Анна Кова. Она закончила Парижскую консерваторию, где обучалась игре на фортепиано, а также танцу и вокалу, овладевая классической и современной хореографией, а также хип-хопом. Вокальное мастерство Кова совершенствовала в престижном колледже Беркли в Бостоне, где обучалась разным техникам пения. Ее голос обрел глубину и контрастность, а сама Анна превратилась в самобытную джазовую певицу, каждый раз уводя слушателей в заоблачные высоты джазовых импровизаций, украшая их пластикой современной хореографии и уделяя особое внимание тексту. Москвичей французская артистка познакомила и заворожила своими импровизациями «Верь в себя» и «Спасибо» в оркестровке Игоря Холопова.



Анна Кова и Владимир Спиваков

Затем наступило массовое джазовое пиршество, которое нам подарили Национальный Филармонический оркестр России, ведомый уверенной «джазовой» рукой Владимира Спивакова, и блистательные солисты: трубач оркестра Вадим Эйленкриг, известнейшая саксофонистка из США Грейс Келли и один из лучших в мире джазовых барабанщиков, родоначальник стиля фьюжн Билли Кобэм, представитель США и Швейцарии, где живет последние 25 лет.



Вадим Эйленкриг и Грейс Келли

Они исполнили фрагменты фантазии Вадима Эйленкрига и Игоря Кадомцева «Открытки из Нового Орлеана» на темы «золотого века джаза». Каждый солист поражал высочайшим профессионализмом и яркой индивидуальностью, самобытностью и обаятельностью стиля и энергетикой, подчиняющей себе огромный Светлановский зал. Вместе же с оркестром и маэстро Спиваковым исполнители дарили праздник, который навсегда останется в сердце и душе каждого слушателя и каждого участника того вечера.

Закончить статью хочется словами Билли Кобэма: «Для меня огромное удовольствие и честь поздравить выдающуюся концертную площадку, Московский международный Дом музыки, с 15-летием. Выступать здесь совместно с маэстро Владимиром Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром – мой скромный вклад в этот столь особенный праздник».

Елизавета ДЮКИНА