VIII Рождественский фестиваль духовной музыки. От Моцарта до Бернстайна

Программа заключительного концерта фестиваля, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося американского композитора, дирижера и пианиста Леонарда Бернстайна, была красивой и разнообразной. В ней участвовали Большой хор «Мастера хорового пения» (художественный руководитель Лев Конторович), Национальный филармонический оркестр России во главе с Владимиром Спиваковым, солисты- вокалисты и два чудных мальчика – дисканты.
Вечер начался с Коронационной мессы Моцарта (Месса до мажор). Она была сочинена 23-летним композитором в 1799 году, вскоре после его возвращения в Зальцбург из большой гастрольной поездки. 17 января Моцарт был назначен придворным органистом Зальцбурга. В Коронационной мессе наряду с традициями зальцбургской церковной музыки появились и новые интонации в жанре праздничной торжественной службы, что и было ярко донесено исполнителями концерта. Начавшись не совсем стройно, Месса постепенно приобретала органическое сочетание праздничного блеска с глубиной и одухотворенностью содержания, но… Непонятным осталось сокращение Мессы почти вдвое, и поэтому мы не услышали все красоты партитуры, в том числе и выступления солистов. А певцы были замечательные: Анна Аглатова (сопрано), Светлана Шилова (меццо-сопрано), Алексей Неклюдов (тенор) и Олег (Цыбулько (бас). К счастью, больше сокращений не было, остальные произведения прозвучали в полном объеме.
Первое отделение завершило сочинение замечательного грузинского композитора Гия Канчели «Тихая молитва». Его исполнили скрипач Владимир Спиваков, виолончелист Петр Гладыш, Дмитрий Барков (вибрафон), Николай Солонович (бас-гитара) и Владислав Ушаков (дискант), заворожив слушателей необыкновенной красотой, «тишиной» и нежностью творения композитора.
Открыло второе отделение концерта Adagio для струнного оркестра – маленький шедевр американского композитора Сюмюэла Барбера (1910 – 1981). Написанное в 1936 году, сочинение С. Барбера вошло в двадцатку лучших произведений второго тысячелетия, явив образец блестящей техники инструментовки, а исполнение его в нынешнем концерте протрясло глубиной и искренностью страданий человеческой души. В финале вечера отметили 100-летие со дня рождения Леонарда Бернстайна. Творческий багаж композитора велик. Его составляют: опера, балеты, мюзиклы, среди которых знаменитые «Кандид» и «Вестсайдская история», оратория Кадиш, симфонии, вокальные циклы, музыка к фильмам и мн. др.
Выбрали прославленные «Чичестерские псалмы» для хора, оркестра и дисканта. Сочинение было написано композитором в 1965 году в честь Кафедрального хора города Чичестера в Англии. Литературной основой для него послужили Псалмы Давида на языке оригинала. Древнееврейский текст и специфический ритмический рисунок придают музыке Бернстайна особый колорит. Национальный Филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и «Мастера хорового пения» точно вошли в стиль музыки Бернстайна, овладев его изощренным ритмом и броскими контрастами музыкального языка, сочетающего академическую музыку, рок и масс-культуру. Над всем царил божественный дискант юного вокалиста Вадима Кузнецова. Слушатели, захваченные энергетикой музыки и ритма Чичестерских псалмов Бернстайна, покоряющей красотой его мелодий, долго не отпускали артистов.
Тогда Владимир Спиваков решил закольцевать вечер. На бис была сыграна часть Dies Irae из Реквиема Моцарта.
Елизавета ДЮКИНА
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