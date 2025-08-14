Тейлор Свифт о новом альбоме: Настолько заразительные мелодии, что на них почти можно было злиться!

Во время своей обширной беседы с бойфрендом Трэвисом Келси и его братом Джейсоном Келси в подкасте New Heights Тейлор Свифт рассказала о своем новом альбоме The Life of a Showgirl, который, по ее словам, представляет собой глубокое погружение в то, что происходило «за кулисами» ее жизни во время тура The Eras.



После более чем часового обсуждения возвращения своих мастер-классов, любви к Трэвису и заботы об отце после операции на сердце, Свифт наконец-то вернулась к теме своего 12-го студийного альбома (выход которого запланирован на 3 октября) ближе к концу нового эпизода. Раскрыв, что все 12 песен для проекта она написала во время своего мирового турне Eras, 14-кратная обладательница премии «Грэмми» заявила, что летит в Швецию, чтобы поработать с продюсерами Максом Мартином и Шеллбэком — её единственными коллегами по «Шоугёл» — всякий раз, когда у неё выдаётся несколько свободных от выступлений дней.

«Я выступала. Где-то три концерта подряд. У меня было три выходных дня. Я летала в Швецию, возвращалась в тур и работала над этим. К этому моменту тура я была физически измотана, но морально была воодушевлена и с нетерпением ждала возможности творить».

«Я была так вдохновлена и взволнована, творя, — в восторге сказала она. - [Альбом] гораздо более оптимистичный, и в нём гораздо больше весёлого поп-возбуждения. Моей главной целью было создать настолько заразительные мелодии, что на них почти можно было злиться». Мы создали песни, которыми я так горжусь. Мы никогда раньше не записывали альбом только втроём, без других соавторов. Это было похоже на то, как поймать молнию в бутылку. Эти ребята — просто гении. Работать с ними снова было просто невероятно».

Свифт добавила, что все 12 песен — «бэнгеры», и похожи на прошлые хиты, которые она записала с пионерами шведской поп-музыки, такими как «Shake It Off» и «Blank Space», — и что они подробно описывают «то, что происходило за кулисами моей внутренней жизни во время этого тура».

Идея «Showgirl», документирующего жизнь Свифт в течение её двухлетнего тура Eras Tour, безусловно, заинтригует поклонников. Помимо многочисленных рекордов и покорения миллионов поклонников каждый вечер на гастролях, поп-звезда пережила несколько перемен в личной жизни — от расставания с давним бойфрендом Джо Элвином до зарождающегося романа с Трэвисом.

Трэвис Келси дал своё собственное описание альбома «The Life of a Showgirl»: «Это гораздо более оптимистичный, весёлый поп. Разворот на 180 градусов по сравнению с песнями с альбома Tortured Poets».

И, в отличие от последнего альбома The Tortured Poets Department, который провел 17 недель на первом месте в Billboard 200, Свифт заявила в подкасте, что Showgirl не будет содержать бонус-треков (но «четкие» и «яркие» тексты 12 представленных песен, а также дуэт с Сабриной Карпентер в заглавном треке, несомненно, в любом случае удовлетворят фанатов). «Других песен не будет», — подчеркнула она. «Это 12. Нет 13-й… других песен не будет. Это та пластинка, которую я хотела записать очень долго».

Когда Трэвис восторженно кивнул, Свифт добавила: «Эта пластинка волнует меня больше, чем я могу себе представить».

Тейлор также сказала, что редко заходит в интернет : «Я действительно очень сильно отстраняюсь от интернета. Мои комментарии в Instagram уже лет десять как отключены. И я не скучаю по этому».

