Митя Фомин об истории создания хита «Всё будет хорошо»

В начале своей сольной карьеры Митя Фомин записал песню «Вот и всё». Однако, она не сразу откликнулась слушателям. В ней не хватало лёгкости и позитивного настроения, с которыми публика привыкла ассоциировать певца. Именно тогда и родилась идея создать что-то более жизнеутверждающее — песню, которая подарит веру и улыбку каждому.



Митя Фомин

«Алексей Романофф, мой дорожайший, любимый композитор, написал мне песню, которая называется «Вот и всё». И я ему говорю: «Ты знаешь, классная песня, но меня не узнают. Она такая взрослая такая, такая брутальная. Было бы хорошо, чтобы стало всё хорошо». И стало всё хорошо. Он мне написал: «Всё будет хорошо»! Когда я услышал, я не возлагал столько надежд. Но сейчас я безумно благодарен Алексею и «Русскому Радио», что всё так совпало», — вспоминает певец.

Именно с этой песни начался новый этап в сольной карьере Мити Фомина. «Всё будет хорошо» быстро стала хитом и до сих пор остаётся символом светлого настроения и веры в лучшее.