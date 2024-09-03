Митя Фомин проводил лето хитами и поделился мечтами о будущем

.В первый день осени в Открытой студии ГПМ Радио на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» прошла зажигательная дискотека «Танцуют все!» от «Юмор FM» с участием Мити Фомина.

«Нас слышит и видит вся страна. На всех ресурсах «Юмор FM» в Сети можно наблюдать, что мы тут творим в самом центре Москвы, в нескольких километрах от Кремля», – обратился к фанатам певец.



Певец спел хиты в Открытой студии

Фрунзенская набережная – любимое место артиста для отдыха и вдохновения, из Открытой студии видны окна его квартиры. Но главное, что он видит лица друзей, заявил Митя Фомин.

«Я примчался прямо из Калининграда, там тоже лето, – рассказал певец. – Поздравляю всех школьников, студентов, преподавателей и родителей с началом классной поры обучения и мудрости. Пора браться за голову и за книжки. Но сегодня мы еще отдыхаем».

Погода в столице в этот день выдалась летняя. А лучшие хиты Фомина «Следуй за солнцем», «Танцы на работе», «Огни большого города», «Москва», «Никому», «Свет», «Восточный экспресс», «Все будет хорошо» сделали вечер по-настоящему жарким. Отыграв полноценный сольный концерт, артист анонсировал скорый выход новой песни «Прости». Трек будет фантастическим, считает Митя Фомин.

Рассказал певец и о далеком будущем, пофантазировав на главную тему форума: какой будет Москва в 2030 году? Она станет еще более современной, быстрой, информационной и простой для жителей, считает Фомин.

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«Мне кажется, мы идем впереди планеты всей и действительно обладаем возможностями, которых нет в других городах мира. У нас все работает 24 на 7, такое редко встретишь в других местах. И, конечно, хочется, чтобы она стала еще чище и зеленей, еще красочней и артовей, лучше. Хотя, конечно, куда еще лучше. Вот только пусть будет поменьше ремонта дорог. Пусть отремонтируют сразу на 10 лет вперед», – помечтал он.

В этом году Митя Фомин отметил 50-летний юбилей, а в 2030-м ему будет 56, но это не огорчает артиста, наоборот, он ставит перед собой новые задачи и цели.

«Когда в прошлом веке в миллениум мне стукнуло 26, я подумал, что жизнь прожита. А потом какой-то астролог сказал мне, что самое интересное начнется в 50, – рассказал Фомин. – И сейчас действительно жизнь заиграла новыми красками, куча возможностей открывается. В 56 лет я хочу делать то, чем занимаюсь сейчас, петь новые песни, выступать. И еще открыть для себя новые навыки – обучаться языкам, например».



Мечтами о будущем Фомин поделился с фанатами

В его мечтах, признался певец, в 2030-м налажено производство умных андроидов, а медицина повысила продолжительность жизни до 100 лет и больше.

«Буду заниматься спортом и поеду на какую-нибудь космическую спартакиаду», – строит планы Фомин.