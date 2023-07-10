Митя Фомин: Я готов во все тяжкие!

Во время живого концерта в эфире «Авторадио» Митя Фомин рассказал о грядущем юбилейном шоу, готовности воссоединиться с группой «Hi-Fi» и о других значимых проектах. Самый главный - концерт, посвященный 50-летию артиста, который пройдет 27 января 2024 года в "Vegas City Hall". В студии программы «Мурзилки Live» шоумен поделился некоторыми подробностями предстоящего события.



Митя Фомин

«Концерт будет называться «Артист». Мой любимый и преданный композитор Алексей Романоф написал мне пять совершенно невероятных песен, которые сильно отличаются от того, что пел Фомин раньше. Некоторые из них вдохновлены творчеством легендарного Александра Вертинского. Мне кажется, что история делает виток. Россия столетней давности и сегодняшняя в чем-то схожи. Очень многие параллели мы решили подчеркнуть, и они здорово легли на новейшую историю».

Значимый творческий период жизни Мити Фомина связан с группой «Hi-Fi». В этом году 2 августа коллектив отмечает свое 25-летие. Певец признался, что не знает о планах группы, но готов к воссоединению.

«Что готовит непосредственно группа, мне не ведомо. Но, наверное, все-таки поклонники по всей стране, по всему миру вздрогнут, потребуют. Я готов. Я готов во все тяжкие. Мне что 25 лет спустя, что 25 лет назад – состояние у меня одинаковое. Пускай звезды встанут как им нужно, тогда мы точно под них подстроимся».



Митя Фомин рассказал о юбилейном концерте

С ведущими шоу «Мурзилки Live» Брагиным, Гордеевой и Захаром шоумен поделился своими первыми впечатлениями о новом формате коллаборации с молодыми артистами. Митя спел «Федерико Феллини», а Galibri&Mavik - «Все будет хорошо». В эфире «Авторадио» артист поделился, как сложился подобный творческий бартер.

«Всему виной новые проекты, которых очень много в интернете. Есть такой проект – студия 69, все само за себя говорит. Мы встретились, обменялись хитами и у нас было время – около недели – сделать свою версию действительно известного хита. У меня получилась несколько шансонная история, хотя изначально референс я давал Адель. Но получился чуть-чуть Михаил Шафутинский, что тоже очень неплохо. Я считаю, что у ребят получилось более осознанное прочтение. Мне их версия «Все будет хорошо» нравится больше, чем «Федерико Феллини» в моем исполнении. В этом отношении я очень самокритичен».



Митя Фомин выступил в живым концертом на Авторадио

В прямом эфире радиостанции певец представил live-версии таких своих композиций как «Следуй за солнцем», «Удивительная», «Никому», «Огни большого города», «Полутона», в также устроил премьеру новой песни - «До завтра».

«Это совершенно новый трек. Почему «До завтра»? Потому что мы так часто спекулируем этим словосочетанием, а ведь так не хочется говорить: «До завтра» нашим самым близким людям. Давайте не прощаться надолго с теми, кто для нас действительно важен, кто действительно в нашей жизни занимает большое место».

Именно с этим посылом артист обратился к поклонникам и пригласил на еще один свой концерт, который состоится в ближайшее время - 27 июля в столичном клубе «16 тонн».

«Для нас очень важно, чтобы наши поклонники пришли в это намоленное место. Это будет практически единственный открытый концерт перед главным событием. Мы уже возьмем трамплин к 27 января. Если кто будет в Крыму, то приходите 22 июля на пляж отеля «Ялта-Интурист», а 18-19 августа я буду выступать на студенческом всероссийском форуме «Таврида»».