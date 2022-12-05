Митя Фомин: Я не живу на широкую ногу, ем шаурму на вокзалах!

Поэтому услышать от Мити признание, которое прозвучало в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на днях, никто не ожидал.
Митя признался, что постоянно ест чебуреки и шаурму на вокзалах. В связи с этим у Мити даже появилось одно новое любимое развлечение: «Сейчас же мы очень много ездим на поездах. Я обожаю выходить на полустанках! Вот есть, например, станция Россошь — обожаю!», — эмоционально говорит Митя.
По словам артиста, выходя из поезда на этой станции, попадаешь фактически к «шведскому столу на полустаночке»: «Значит, тебе и рыбка запеченная в кляре, и сосисочка на гриле, и картошечка отварная с укропчиком, и лещик запечённый, закопчённый! Она говорит — «Вам чек давать?». Я говорю —«Какой чек?». Она говорит — «Я могу вам чек дать, у меня всё с гарантией!». Это мило! Это мне напоминает о моей артистической юности», — с нежностью говорит Митя Фомин.
Певец Митя Фомин отмечает, что любит комфортные условия жизни, но во многом аскетичен. Так, ещё несколько лет назад на предложение заказать доставку еды Фомин ответил бы категорическим отказом.
«Вы с ума сошли?! Какая доставка? Ничего подобного! Вот магазин внизу в подъезде. Спустилась и купила. Руки есть, ноги есть — пошла купила», — вспоминает Митя.
Однако в какой-то момент Митя приучил себя к тому, чтобы заказывать еду с доставкой на дом, но выбирает в таких случаях артист всегда только одно-единственное блюдо!
«Я заказываю только одно блюдо, в проверенном ресторане. Оно меня устраивает по цене и качеству. Я себе заказываю суп Фо Бо за 450 рублей. Меня это страшно устраивает, что литр супа приезжает за десять минут. Я такого супа не сварю за 450 рублей, всё остальное я могу сделать», — признается Фомин.
Приближающийся Новый год Митя Фомин считает экстримом.«Мне кажется, 50% людей в России, как минимум, готовы потратить гигантское количество денег на Новый год. Я считаю, что это экстремальное времяпрепровождение. Всему есть какие-то свои рамки. Я просто недавно слышал, сколько стоят у нас подмосковные отели, и мне чуть-чуть поплохело. Дорого! Как Мальдивы с Сейшелами», — посетовал артист.
Митя Фомин признался, что при всей любви к комфорту, в жизни он — очень аскетичный человек.
«Могу сказать, что я не живу на широкую ногу», — признался Митя. По словам звезды, недавно он снял отнюдь не роскошную, а весьма скромную квартиру, поскольку в его квартире начался ремонт. И хотя близкий круг Мити советовал ему снять такие апартаменты, в которых он смог бы побаловать себя комфортом, Фомин выбрал более рациональный вариант.«Я живу в прекрасных условиях, у меня есть прекрасный загородный дом. Единственное, чуть дольше добираться, чем если я остаюсь в городе. И вот для того, чтобы пережидать какие-то свои встречи в городе, я снял эту квартиру», —поделился Митя.
К слову, арендованная квартира находится в том же доме, где и собственное жильё артиста — чтобы артист мог посещать привычные для него места, в частности, давно выбранные им медицинские центры и спортивный зал.
Комменты