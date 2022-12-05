Митя Фомин: Я не живу на широкую ногу, ем шаурму на вокзалах!

Поэтому услышать от Мити признание, которое прозвучало в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на днях, никто не ожидал.

Митя признался, что постоянно ест чебуреки и шаурму на вокзалах. В связи с этим у Мити даже появилось одно новое любимое развлечение: «Сейчас же мы очень много ездим на поездах. Я обожаю выходить на полустанках! Вот есть, например, станция Россошь — обожаю!», — эмоционально говорит Митя.

По словам артиста, выходя из поезда на этой станции, попадаешь фактически к «шведскому столу на полустаночке»: «Значит, тебе и рыбка запеченная в кляре, и сосисочка на гриле, и картошечка отварная с укропчиком, и лещик запечённый, закопчённый! Она говорит — «Вам чек давать?». Я говорю —«Какой чек?». Она говорит — «Я могу вам чек дать, у меня всё с гарантией!». Это мило! Это мне напоминает о моей артистической юности», — с нежностью говорит Митя Фомин.



Митя Фомин

Певец Митя Фомин отмечает, что любит комфортные условия жизни, но во многом аскетичен. Так, ещё несколько лет назад на предложение заказать доставку еды Фомин ответил бы категорическим отказом.

«Вы с ума сошли?! Какая доставка? Ничего подобного! Вот магазин внизу в подъезде. Спустилась и купила. Руки есть, ноги есть — пошла купила», — вспоминает Митя.

Однако в какой-то момент Митя приучил себя к тому, чтобы заказывать еду с доставкой на дом, но выбирает в таких случаях артист всегда только одно-единственное блюдо!