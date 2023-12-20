«Почаще витайте в облаках!»: Митя Фомин пожелал всем романтики в новом году

Популярная радиостанция провела свой традиционный предновогодний марафон в прямом эфире. Дарить музыку и хорошее настроение в студию «Авторадио» пришли Люся Чеботина, Дима Билан, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Митя Фомин, Стас Пьеха, Хабиб, Сергей Приказчиков (Pizza), Burito, «Градусы», «Фабрика», 5sta Family. Артисты исполняли свои хиты вживую в прямом эфире, помогали ведущим шоу «Мурзилки Live» одаривать участников фирменной игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон» и рассказывали о своем отношении к грядущему празднику.



Дмитрий Колдун вспомнил лучший подарок на Новый год

Для Дмитрия Колдуна идеальный Новый год – это уютный семейный праздник в круг самых близких людей.

«Это когда вся семья собирается за столом, мы едим вкусно, смотрим интересный фильм какой-нибудь. А самый лучший подарок на Новый год, который я получал в жизни, был в детстве, когда папа подарил солдатика резинового», – признался Дмитрий Колдун.



Стас Пьеха хочет больше хороших новостей

Стас Пьеха считает, что у каждого человека свое понимание счастья, поэтому и желать всем чего-то одного невозможно.

«Пусть сбудется ровно то, что вам хочется. Ну, и чтобы все были здоровы, и, конечно же, побольше хороших новостей на волнах «Авторадио», – заявил он слушателям станции.



Люся Чеботина желает всем финансовой стабильности

Люся Чеботина, чья песня «Солнце Монако» помогла подарить в эфире главный подарок – квартиру в Москве, желала всем финансовой стабильности и процветания.

«Чтобы все задуманные планы реализовывались, все мечты исполнялись без каких-либо преград и трудностей. Чтобы жизнь всегда шла как по маслу, и каждый день был только в удовольствие», – не жалела добрых слов певица.



Главное - это музыка, считают участницы группы «Фабрика»

Участницы группы «Фабрика» заявили, что все дело в музыке, именно она может помочь в любом деле.

«Слушайте хорошую музыку, – сказали девушки. – Яркого вам музыкального вкуса, и чтобы был выбор всегда».



Митя Фомин пожелал почаще витать в облаках

Митя Фомин признался, что верит в чудеса, но и сидеть, сложа руки, никому не советует. Ждать, когда произойдет что-то хорошее, как-то самонадеянно, чаще надо приложить хоть какие-то усилия, считает он. Например, победитель игры «Авторадио», которому досталась квартира в ходе марафона, внимательно слушал радиостанцию и смог ответить ведущим, какая песня звучала в эфире. А в будущем году, помечтал музыкант, надо дарить романтический вечер со звездой, и он лично готов в этом поучаствовать.

«А почему нет? Может быть, это моя судьба, я вытяну свой счастливый билет, оформлю отношения и заживу наконец счастливой жизнью. И потом, знаете, никто не отменял романтических ужинов, прекрасных прогулок. Учитывая, что впереди год Дракона, а в нашем случае – Змея Горыныча, почаще витайте в облаках, реже опускайтесь на землю, дышите друг на друга парами страсти и любви», – пожелал всем Митя Фомин.