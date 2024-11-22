Митя Фомин спел о важности говорить «Прости»

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Митя Фомин выпустил новую песню и клип «Прости» (смотреть клип).

Баллада о неслучившейся любви проиллюстрирована клипом Снежины Куловой, где артист в огороженной тканью павильоне танцует и плавно двигается в окружении цветов, и ему встречается та самая девушка в исполнении актрисы Ксении Сингаевской.

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«Как важно сказать «прости», даже если уже ничего не изменить... «Прости» - исповедь о неслучившейся любви. Когда воспоминания и горечь об утраченном, но живущем в твоем сердце и на Земле человеке, переворачивают твой мир. Действие происходит в одной локации, однако, пространство постоянно трансформируется, символизируя поиски истины и муки совести. Возможно, всего не случилось именно по твоей вине. Но даже когда все закончилось, еще не поздно сказать прощальное «прости»», - говорится в описании клипа.

Митя Фомин
Митя Фомин

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