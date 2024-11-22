Митя Фомин спел о важности говорить «Прости»

«Запасайтесь попкорном»: Люся Чеботина пригласила на сольный концерт Люся Чеботина готовится выступить в Москве с масштабным шоу «Первая леди». Это не первый ее сольник... Люся Чеботина раскрыла подробности грядущего концерта на музыкальном марафоне в честь четвертого...

Митя Фомин проводил лето хитами и поделился мечтами о будущем Митя Фомин примчался в Москву из Калининграда, чтобы спеть для фанатов. .В первый день осени в Открытой студии ГПМ Радио на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва...

Митя Фомин пригласил на главный концерт в своей жизни Митя Фомин отмечает 50-летний юбилей, о праздновании которого рассказал в эфире «Авторадио». В день 50-летия 17 января Митя Фомин сделал подарок поклонникам – релиз нового мини-альбома под...

Митя Фомин к 50-летию выпустил альбом «Артист» и готовит шоу Митя Фомин выпустил новый альбом «Артист» в день своего 50-летнего юбилея, и собирается выступить... В альбом вошли пять песен: «Артист», представленные ранее «Полутона» и «Моя Москва», посвящение...