Митя Фомин: Все стали более настоящими!

Артист обратил внимание, что молодое поколение общается более непосредственно, чем их предшественники, и высказал интересную мысль: обилие информационного шума заставляет человека отсеивать всё второстепенное, оставляя только подлинное.



Митя Фомин

«Сейчас соцсети не дают тебе права быть фальшивым, поэтому смысл сейчас как-то притворяться, смысл делать то, что тебе не нравится? Он утрачен. В принципе его никогда не было, но если мы говорим о том, что раньше шоу-бизнес позволял себе петь под фонограмму, то теперь редкий артист это себе позволяет, потому что все стали более честными, более профессиональными, более настоящими», — говорит Митя Фомин.

По мнению певца, эпоха, требовавшая наигранности, закончилась. Благодаря новым форматам общения и жёстким законам социальных сетей, ценность в любой сфере, будь то личная жизнь или сцена, обрела настоящая, неотфильтрованная человечность.