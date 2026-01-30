Ревва анонсировал песню «Похудеем позже» и концертный тур Артура Пирожкова

Александр Ревва в «Шутки Шоу» на «Юмор FM» анонсировал новые музыкальные проекты под псевдонимом Артур Пирожков. Артист рассказал, что 14 февраля выйдет новая песня «Похудеем позже» с готовым клипом, которая станет основой для «анти-ЗОЖ-челленджа» в соцсетях. Трек – гимн здоровому пофигизму в противовес тотальному ЗОЖу.

«Это будет новый тренд. Песня о том, как мы уже настолько увлеклись этим ЗОЖем, что стали такие нервные, строгие, злые. Да, при этом стройные. Но есть же вот этот момент, когда очень хочется порой хотя бы раз в неделю что-нибудь запрещенное», – поделился Ревва, добавив, что трек уже готов с декабря, но решено запустить его именно в День святого Валентина.



Александр Ревва

Параллельно с этим готовится концертное турне. Артур Пирожков выступит с живыми шоу уже в середине февраля: 15-го – в Ижевске, 16-го – в Челябинске, 17-го – в Екатеринбурге. В апреле эстафету примут Казань (4 апреля) и Москва (19 апреля, Концертный зал «Москва»).

«Всех жду на свои концерты», – пригласил поклонников Ревва в эфире «Юмор FM».

В эфире веселого радио прозвучал хит «Само собой», под который Ревва продемонстрировал свои фирменные танцевальные движения.

«Я лично принимал участие в тренде, который набрал миллионы просмотров в интернете. Я повторял движения за собой – Артур Пирожков всегда танцует!» – заявил он.

Артист также представил новый семейный фильм «Папа может», где выступил продюсером и исполнителем главной роли, и поговорил об общих творческих тенденциях. Ревва затронул тему растущего влияния искусственного интеллекта на индустрию, заметив, что сегодня «в принципе в кино могут сниматься все».

Свою же ближайшую творческую траекторию он видит в балансе между семейным кино, музыкой Пирожкова и подготовкой новых проектов, включая детективный боевик и театральный спектакль, где, по его словам, ответственность перед живым зрителем несравненно выше, чем на съемочной площадке.