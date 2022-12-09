Артур Пирожков выпустил клип «Старая знакомая»

Артур Пирожков в этом треке абсолютно серьезен, и задается лишь вопросом, как дела у «старой знакомой», в которую он когда-то был сильно влюблен. Режиссер Сергей Грей снял весь клип в виртуальных декорациях, где Пирожков ходит в снежную погоду туда-сюда, и заглядывается на ту самую знакомую.

«Песня и клип «Старая знакомая» – это романтичная история, в которой Артур Пирожков предстает в роли лирического героя и погружает его в чувство ностальгии и воспоминаний. Отсылом к этому служит клип на песню «Зацепила», это некое продолжение истории о принце и золушке, которые случайно встретились вновь, уже в современных реалиях».



Артур Пирожков