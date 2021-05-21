Артур Пирожков ограбил гостей с Настей Самбурской

Ролик снят в стиле "Великого Гэтсби". Главный герой, правда, по имени Великий Ревзби (Пирожков), устраивает роскошную тусовку, на которой собираются все сливки высшего общества. Пока гости проводят время на танцполе и едят черную икру, Ревзби и его загадочная подруга (Настасья Самбурская) незаметно снимают с богачей украшения.

Собрав мешок драгоценностей, они тайно покидают вечеринку и уезжают в неизвестном направлении на ретро-автомобиле.



Артур Пирожков

Режиссер Сергей Грей ранее он создал для Александра Реввы клип на трек "Она решила сдаться" (2019).