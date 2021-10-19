Артур Пирожков выпустил клип с танцующим Дитером Боленом

Автором русского текста стал Михаил Гуцериев. Режиссер клипа Сергей Грей воссоздал тропическую картинку, посреди которой Александр Ревва небрежно пританцовывает с колоритными танцовщицами. Дитер Болен также в студии танцует рядом с Реввой, и даже беззвучно произносит одну фразу на русском.
«Наш новый хит «Летом на фиесте» появился благодаря Михаилу Гуцериеву. У каждого слова есть своя энергетика и слово «фиеста» имеет молодёжное настроение. Взрослое поколение увидит и услышит обожаемую «Cheri, Cheri Lady» в новой версии и вспомнит прекрасные юношеские годы», - говорит Ревва.
Впервые этот кавер прозвучал 25 августа в Сочи на церемонии закрытия конкурса «Новая Волна 2021», затем песня вышла синглом.
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