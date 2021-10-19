Артур Пирожков выпустил клип с танцующим Дитером Боленом

Артур Пирожков спел «Летом на фиесте» на мотив хита «Modern Talking» 25 августа в Сочи состоялась церемония закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2021», на которой Артур Пирожков представил премьеру своего кавера на песню «Modern Talking». В основу песни «Летом на фиесте» лёг легендарный трек «Cheri, Cheri Lady», выпущенный группой «Modern Talking» в далёком 1985 году и любимый уже многими поколениями поклонников популярной музыки. Песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дитера Болена (Dieter Bohlen). «Летом на фиесте» получилась лёгкой и заводной песней — в фирменном стиле Артура Пирожкова.



Артур Пирожков



Сцена «Новой Волны» превратилась в импровизированный пляж с большими надувными жёлтыми утками и яркой...

Артур Пирожков ограбил гостей с Настей Самбурской Артур Пирожков представил клип «Деньги» с актрисой Настасьей Самбурской (смотреть клип). Ролик снят в стиле "Великого Гэтсби". Главный герой, правда, по имени Великий Ревзби (Пирожков), устраивает роскошную тусовку, на которой собираются все сливки высшего общества. Пока гости проводят время на танцполе и едят черную икру, Ревзби и его загадочная подруга (Настасья Самбурская) незаметно снимают с богачей украшения.







Собрав мешок драгоценностей, они тайно покидают вечеринку и уезжают в неизвестном направлении на ретро-автомобиле.



Артур Пирожков



Режиссер Сергей Грей ранее...

Премию «BraVo» получили Билан и Little Big На третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo», прошедшей в камерном формате, артисты российской эстрады получили золотые скрипичные ключи. 3 апреля 2021 года, при поддержке радио Monte Carlo и «Русской Медиагруппы», в Центральном Доме Литераторов прошёл Гала-ужин Премии «BraVo» 2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки.



Традиционно Премией «BraVo» награждаются как представители классического искусства, так и исполнители современной популярной музыки. Как отметил президент РФ Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам Премии, «BraVo» вносит «большой вклад в развитие современной культуры,...

Артур Пирожков сделал «Тудым-сюдым» с самим собой Юморист Александр Ревва под псевдонимом Артур Пирожков выпустил новую песню и клип «Тудым-сюдым» в исторических советских интерьерах (смотреть клип). Съемки клипа проходили в исторических интерьерах гостиницы «Советская» и ресторана «Яръ». Режиссер клипа Сергей Грей. Как обычно, Ревва играет сразу несколько персонажей - скромного служителя отеля, богатую постоялицу и некого седеющего ловеласа.







«Артур Пирожков врывается с новым танцевальным жарким хитом. Танцуй от любви под музыку нового трека. Повторяй новое движение из клипа “туДЫМ-сюДЫМ” и признавайся в любви в комментариях, ставь лайки. Любовь окутает тебя как дым», - говорится в...