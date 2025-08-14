Дэвид Бирн исключил планы воссоединения Talking Heads

Комментарии Бирна прозвучали в недавнем интервью журналу Rolling Stone в преддверии его альбома Who is the Sky?, который выйдет всего за несколько дней до начала мирового турне в сентябре.

По словам Бирна, на предстоящих концертах он, скорее всего, будет «смешивать и сочетать» некоторые старые материалы Talking Heads, хотя он и понимает, что это «настоящая ловушка».

«Если слишком много играть старый материал, то становишься артистом-старожилом, который выходит на сцену и играет старые хиты, — объясняет он. - Ты быстро на этом зарабатываешь, но потом сам себе выкапываешь яму».

Новый альбом Бирна — его первый с 2018 года, и в последующие годы постоянно обсуждалось возможное воссоединение Talking Heads. В 2023 году Брайн и его бывшие коллеги по группе — Крис Франц, Тина Уэймут и Джерри Харрисон — впервые с 2002 года выступили вместе на Международном кинофестивале в Торонто, чтобы отпраздновать переиздание своего концертного фильма Stop Making Sense.

Однако даже тогда шансы на воссоединение казались невелики, особенно после новостей о том, что группа отклонила предложение на 80 миллионов долларов за серию концертов в конце 2023 года.

Вспоминая опыт воссоединения с коллегами по группе для участия в Международном кинофестивале в Торонто, Бирн сказал журналу Rolling Stone, что все прошло «нормально».

«Мы все очень гордились этим шоу и фильмом, который снял [режиссёр] Джонатан Демме, — пояснил он. - Мы очень рады, что зрители всё ещё хотели его посмотреть. Поэтому мы отложили в сторону все наши разногласия. Я сказал: „Хорошо, мы не будем в это ввязываться, но мы поможем продвинуть этот проект“».

Группа Talking Heads появилась в Амстердаме в июне 1977 года.

Признав, что они «чувствовали себя более комфортно друг с другом», Бирн добавил, что этот опыт не сделал идею музыкального воссоединения более привлекательной.

«В музыкальном плане я оказался совсем в другом месте, — объяснил он. - И мне также показалось, что было довольно много воссоединительных альбомов и туров. И некоторые из них, вероятно, были довольно хороши. Но не так уж много. Практически невозможно вернуться в тот период своей жизни. Для публики… это была формирующая музыка в определённый период. Они могут убедить себя, что смогут пережить это заново, но это невозможно».

Однако Бирн также признал, что понимает постоянные просьбы и домыслы фанатов относительно воссоединения.

«Я такой же меломан, как и все остальные. И есть артисты, которые перестали работать, или группы, которые распались, но я слышал их в тот период жизни, когда музыка была очень важна, — отметил он. - Возможно, я не слышал её тогда, когда она была в моде, я её пропустил. Я бы с удовольствием увидел это вживую сейчас. Но понимаешь, что время не повернуть вспять. Когда слышишь музыку в определённый момент жизни, это очень много значит. Но это не значит, что можно вернуться и повторить это снова».

Группа Talking Heads просуществовала с 1975 по 1991 год, за 16 лет своей карьеры выпустив восемь студийных альбомов. Самым успешным альбомом группы стал альбом 1983 года Speaking in Tongues, занявший 15-е место в чарте Billboard 200, а заглавный сингл «Burning Down the House» обеспечил группе самый высокий рейтинг, достигнув 9-го места в Hot 100.

Хотя группа распалась в 1991 году, их последние живые выступления состоялись семью годами ранее в рамках тура Speaking in Tongues в 1984 году. Позже они воссоединились для одного единственного выступления по случаю своего вступления в Зал славы рок-н-ролла в 2002 году.