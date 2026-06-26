Маша Макарова выиграла суд о песне из "Брата-2" в шоу "Голос"

В материалах суда указано, что композиция была использована в выпуске 13-го сезона "Голоса" на этапе слепых прослушиваний, затем выступление участницы шоу разместили на сайте и в соцсетях проекта.



Маша Макарова

По словам Макаровой, которые приводятся в материалах, она не давала разрешение на доведение композиции до всеобщего сведения, а также на переработку (создание кавера). Кроме того, в рамках лицензионного договора с Российским авторским обществом (РАО) артистка не предоставляла третьим лицам, в том числе участникам шоу, права использовать песни без ее согласия.

В иске заявительница подчеркнула, что песня "Земля" входит в саундтрек фильма "Брат-2", который по результатам одного из опросов возглавил рейтинг лучших российских фильмов XXI века. Телепередача, по мнению Макаровой, использовала трек для повышения рейтинга шоу и получения дохода от размещения рекламы.

«Следовательно, от незаконного использования спорного музыкального произведения с текстом ответчик получил доход и причинил материальный ущерб истцу», - говорится в иске.

Суд в Москве, изучив доводы, пришел к выводу, что согласие автора на использование произведения получено не было, композиция была доведена до всеобщего сведения без законных на то оснований, сообщается в материалах.

Телеканал обязали выплатить Макаровой денежную компенсацию за нарушение исключительных прав, компенсацию морального вреда и возместить расходы по оплате юридических услуг, заключается в материалах. В пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости уточнили, что общая сумма составила 300 тысяч рублей.