Zivert и другие звезды снимаются в новогоднем фильме «Хозяйка нейросети»

Фильм, который готовит Первый канал, называется «Хозяйка нейросети». Его продюсерами являются София Эрнст и Алексей Киселев. Этот проект обещает стать ярким событием в праздничном эфире и привлечь внимание зрителей благодаря звёздному составу.



Zivert

В съёмках также примут участие известные артисты, такие как Toxic, Бустер, Лев Зулькарнаев, Григорий Кадышев, ансамбль «Золотое кольцо», Моя Мишель, AY YOLA и другие.

Роль «хозяйки нейросети» исполнит певица Zivert.

«Пробую себя в новом амплуа. 30 декабря на Первом канале выйдет новогодняя сказка «Хозяйка нейросети», генеральным продюсером которой выступает Софья Эрнст. Я там сыграю одну из главных ролей — ту самую хозяйку», — ранее рассказывала Zivert в интервью «Москвичке».

Премьера состоится 30 декабря на Первом канале.