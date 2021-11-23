Юрий Лоза выиграл суд против Первого канала на миллион

«Суд удовлетворил требования истца частично, взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере миллиона рублей [вместо четырех] и судебные расходы, в остальной части отказал», - сообщили в суде.

Таким образом, суд отказался обязать телеканал удалить запись передачи, где прозвучала песня, - дело кончилось только взысканием миллиона рублей.



Юрий Лоза

В иске о нарушении авторских прав указано, что телеканал "существенным образом испортил" произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала: произошли "изменения в мелодии, гармонии, песня была сокращена до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд".

Целостность и замысел произведения, по мнению Лозы, подверглись "неприемлемым для автора воздействиям", в частности добавлен оркестр с участием барабанов и клавишным инструментом.

Как указано в иске, песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу "Голос", "позволивших себе непристойную иронию", а также распространение "не соответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию".

Существование произведения (запись шоу выложена в интернет), по мнению заявителя, в таком виде "категорически невозможно", так как это является ударом по его репутации и "бережному отношению к интеллектуальной работе".

О реакции сторон на решение суда пока не сообщается.