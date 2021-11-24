Константин Кинчев ответил врачам: «Я уже был в красной зоне!»

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Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев ответил на обращение главврачей больниц к видным антипрививочникам, приглашая их в «красные зоны» ковидных больниц.

В число адресатов обращения вошел и Константин Кинчев. В своем Инстаграме он ответил им так.

Обращение врачей к видным антипрививочникам
Обращение врачей к видным антипрививочникам

«Уважаемые доктора!

Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации «красной зоны» и не понаслышке знаю, что и как там происходит.

Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам.

Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не буду.

Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам, тоже.

Присвоение товарного знака (QR код) людям, считаю преступлением.

А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести.

К. Кинчев»

Константин Кинчев
Константин Кинчев

Юрий Лоза пока никак не прокомментировал обращение врачей к нему, но рассказал, что в СМИ его позицию перевирают.

«Ну вот и меня процитировали в итоговом выпуске «Вестей». Как всегда выдернули из контекста фразу и назвали чуть ли не врагом народа. И это несмотря на то, что я лишь процитировал некоторых независимых специалистов, утверждающих, что вакцина, или ШМУРДЯК, как её называют в народе, не прошла должных проверок. Мою фразу о том что её находят не только в месте укола, но и во всём организме, я взял из интервью американского доктора Владимира Зеленко, который, как утверждают многие авторитетные источники – «доказал действенность своего метода, поставив на ноги президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару, бывшего министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана. В прошлом году доктор Зеленко вылечил более 600 обратившихся к нему пациентов. Его метод лечения взяли на вооружение многие врачи в США и за рубежом». Конечно же, телевизионщики подмешали к нормальным людям, сомневающимся в целесообразности повальной вакцинации, парочку фриков, чтобы выставить всех в самом неприглядном виде. Короче, всё как обычно – гаденько, подленько и бездоказательно».

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