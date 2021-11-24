Константин Кинчев ответил врачам: «Я уже был в красной зоне!»

В число адресатов обращения вошел и Константин Кинчев. В своем Инстаграме он ответил им так.

Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации «красной зоны» и не понаслышке знаю, что и как там происходит.

Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам.

Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не буду.

Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам, тоже.

Присвоение товарного знака (QR код) людям, считаю преступлением.

А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести.

К. Кинчев»