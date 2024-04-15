«Алиса» выпустила «Суд», который ждали 40 лет

«То, что вы так долго ждали» – лаконично представил Константин Кинчев новинку в социальных сетях. И действительно, студийную версию этого произведения алисаманы ждали почти 40 лет.

Песню «Суд» Константин Кинчев написал на стихи Алексея Толстого. Как он сам говорил, представляя эту песню в 80-х годах, стихотворение он увидел в журнале «Огонек». Акустическая версия песни издавалась в концертном сборнике «Акустика. Часть 1» в 1995.



Константин Кинчев

Название нового студийного альбома группы «Алиса» пока не опубликовано. Релиз пластинки состоится 1 сентября 2024 года. До этой даты каждый желающий может оформить предзаказ пластинки на официальном сайте коллектива – alisa.ru.