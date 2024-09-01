«Алиса» выпустила альбом «Гойда»

В 23-й студийный альбом «Алисы» вошли 16 песен, в том числе выпущенные ранее синглы «Суд» и «Музыка, чем-то похожая на слёзы», в записи которого принял участие покойный гитарист Сергей Левитин.

«Алиса» впервые собирала средства на запись и выпуск альбома с помощью краудфандинга на собственном сайте. Было собрано более 32 миллионов рублей.

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Константин Кинчев

Выход альбома группа поддержит специальным туром, который стартует 9 октября в Волгограде. Презентация в Санкт-Петербурге состоится 16 ноября в ДС «Юбилейный», а в Москве «Алиса» представит новую работу 22 ноября на Live Arena.