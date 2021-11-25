Константин Кинчев выпустил гимн ковид-скептиков

Песня вполне может стать гимном антипрививочников и ковидных скептиков. Кинчев под блюзовые гитарные переборы поет о том, что «У свободы нет выходных, да и прочей выгоды нет тем, кто остается в живых», пора «собирать глубинный народ», «мне с тобой везет оставаться живым», «как подлодки, ляжем на дно», «вдох едва-едва от тебя до меня» и даже «силой духа выплеснем смерть».

Все партии - гитары, баса и клавиш - Константин Кинчев сыграл сам. Возможно, в будущем песня войдет в альбом группы «Алиса».



Константин Кинчев

Саму песню Константин проиллюстрировал словами из песни «Жги» из альбом «Саботаж»:

«…Какая жизнь, такие песни,

И не добавить, не взять.

Я остаюсь лишь с теми вместе,

Кто знал за что умирать».