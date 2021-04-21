Исследование: какие песни слушают курьеры?

«Большинство - 80 процентов - слушают разнообразные треки и плейлисты во время доставки заказов. Интересно, что 65 процентов из них отметили пользу энергичных композиций: по мнению курьеров, ритмичная музыка улучшает настроение и помогает осуществлять заказы оперативнее. 20 процентов из общего числа опрошенных работают в тишине, так как музыка их отвлекает», - отметили аналитики.

По данным экспертов, чаще всего в наушниках у работников логистической сферы играет рок, как классический, так и альтернативный. Среди зарубежных фаворитов оказались System of a Down, The Cranberries, AC/DC, Queen и Panic! At the Disco, Среди российских: ДДТ, "Алиса", "Порнофильмы" и БИ-2.



ДДТ

Автокурьеры при этом предпочитают в основном представителей российского рока, таких как Вячеслав Бутусов, "Король и шут", Чичерина, группа "Смысловые галлюцинации" и "Кино".

Также популярным у курьеров оказался рэп, среди российских представителей слушают Скриптонита, Лсп, MiyaGi, FACE, Кровосток, Басту, Big baby tape, Моргенштерна, а также Славу Мэрлоу. Среди иностранных рэперов - Drake, Akon и Eminem. Расслабляются курьеры в основном под голос Монеточки, Милен Фармер, Florence and the Machine.

«Стресс снимают под горький и сердитый трек In The Air Tonight британской рок-звезды Фила Коллинза, хит Forever Young от немецкого синтипоп-коллектива Alphaville и лирико-драматический баритон Муслима Магомаева», - заключили аналитики.