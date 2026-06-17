Майкл Джексон занял 8-е место «Музыкального индекса BandLink»

«Музыкальный индекс BandLink» — аналитический инструмент для измерения интереса жителей России к локальным и зарубежным исполнителям. Он обновляется по понедельникам и доступен всем пользователям в одноименном разделе сервиса для артистов BandLink. Индекс еженедельно фиксирует интерес жителей России примерно к 35 тысячам локальных и зарубежных исполнителей, а самые популярные из них формируют топ-1000 каждую неделю.

28 мая в российский прокат вышел фильм «Майкл» о детстве и карьере Майкла Джексона. Картина привлекла внимание как фанатов, так и зрителей, которые только открывают для себя творчество артиста. Байопик стал самой кассовой премьерой месяца в России и вызвал повышенный интерес к музыке исполнителя.

После выхода картины на неделе с 1 по 7 июня число уникальных слушателей певца на стримингах выросло на 30% по сравнению с предыдущей неделей, а с 8 по 14 июня — прибавило еще 34%. Кроме того, в сравнении с данными за 18-31 мая, количество уникальных поисковых запросов об артисте за последующие две недели увеличилось почти в три раза. Это подтверждает всплеск интереса к биографии и дискографии Майкла Джексона.

До премьеры байопика в России певец не входил в топ-500 «Музыкального индекса BandLink», а по итогам недели с 8 по 14 июня поднялся на 8-е место, обогнав Miyagi, Скриптонита, Ваню Дмитриенко и других лидеров предыдущих недель.

«Музыкальный индекс BandLink» формируется на основе прослушиваний в стриминговых сервисах (Яндекс Музыка, КИОН Музыка и др.) с учетом данных BandLink, а также интереса вне стриминга — посещений крупнейших билетных сервисов и сайтов с материалами об артистах. Кроме того, Индекс учитывает агрегированную и обезличенную статистику Поиска, Яндекс Браузера и Google.