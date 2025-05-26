Выход байопика Майкла Джексона «Майкл» снова передвинут

Точной даты премьеры не сообщается, но студия Lionsgate отложила релиз на 2027-й. Возможно, скоро появятся подробности – вот что сказал Джон Фелтимер, генеральный директор Lionsgate:

«Что касается нашего фильма о Майкле Джексоне, то мы с интересом ждем 3,5 часов потрясающих кадров от продюсера Грэма Кинга и режиссера Антуана Фукуа. В ближайшие недели мы объявим окончательный план выпуска и его сроки».



Michael Jackson

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Изначально «Майкл» должен был выйти еще в апреле 2025-го, но в ноябре 2024-го релиз перенесли на осень. Тогда сообщалось, что создатели фильма собираются приурочить его к наградному сезону и увеличить его шансы на «Оскар». Весной 2025-го появилась новость, что картину хотят разделить на две части, так как материала набралось почти на четыре часа. И теперь Deadline подтвердило эту информацию. Вот что рассказал Адам Фогельсон, глава киноотдела Lionsgate:

«Когда вы изучаете музыкальную библиотеку и смотрите, что Майкл Джексон смог сделать с точки зрения музыки и вклада в искусство… Мы обязательно задаем себе вопрос, можно ли это включить в один фильм. Более конкретный ответ появится в ближайшие недели».

Главную роль в байопике сыграл Джафар Джексон, племянник Майкла Джексона. Автором сценария стал Джон Логан, работавший над «Гладиатором» (2000).