Лайонел Ричи рассказал, что от Майкла Джексона всегда «плохо пахло»

В новых мемуарах Ричи «Truly» он утверждает, что Джексон вел «эксцентричную» повседневную жизнь, «словно рассеянный профессор, но все еще ребенок». Далее он утверждает, что покойный музыкальный продюсер Куинси Джонс, работавший с Джексоном над некоторыми из его самых известных песен, дразнил Джексона прозвищем «Вонючий».



Lionel Richie и Michael Jackson (примерно 1985 год)

Он также утверждает в своей книге (отрывок из которой был опубликован в журнале People):

«Майкл тоже смеялся, понимая, что он не замечает того факта, что не менял и не стирал свою одежду уже пару дней... У всех нас есть свои странности».

Ричи говорит, что его плохая гигиена была отчасти связана с его невероятной известностью: он не мог просто пойти в универмаг, чтобы что-то купить, рискуя попасть под толпу фанатов. Кроме того, он говорит, что, когда он отдавал одежду в химчистку, её часто не возвращали из-за его известности.

«Каждый что-нибудь оставлял себе на память, — пишет Ричи. — Он просто привык носить одни и те же брюки до тех пор, пока они не становились непригодными к носке».

Он продолжает:

«Он выступал на гастролях в изысканных костюмах, сшитых для него стилистами, или в пижамных штанах и тапочках в студии, или в одежде для выхода. Или же он был дома в чём-то свободном и удобном, чтобы репетировать танцевальные движения и играть со своими питомцами. ... Когда Майкл приходил ко мне в гости, он был одет как попало — в джинсы и футболку. И джинсы либо с него спадали, либо были слишком короткими, чтобы называться джинсами, и, ну, ещё и воняли».

«Я подвёз его домой, по его задворкам, и он был милым и благодарным. Как только я вернулся домой, я прошёл мимо гостиной и заметил, что на ковре лежали трусы Майкла Джексона и его старые, потрёпанные джинсы. Просто лежали там, как сбитое животное, — пишет он. - Что мне делать, кроме как смеяться? Майкл Джексон был здесь».

Этим летом Ричи только что завершил тур по Великобритании. В последний раз он был здесь в 2023 году, выступая на концерте в честь коронации на территории Виндзорского замка. После исполнения своих песен «Easy Like Sunday Morning» и «All Night Long» 73-летний музыкант столкнулся с негативной реакцией поклонников, смотревших трансляцию дома. Они поспешили отметить, что его вокал звучал не так, как они ожидали.

В 2023 году Ричи также гастролировал по США с группой Earth, Wind & Fire в рамках их тура Sing A Song All Night Long . Позже в том же году он выступил с резидентской программой в Лас-Вегасе.

Кроме того, в апреле следующего года должен выйти биографический фильм о Джексоне под названием « Майкл» . Режиссёром фильма выступит Антуан Фукуа, а роль короля поп-музыки исполнит его настоящий племянник Джафар Джексон. Номинант на премию «Оскар» и звезда фильма «Эйфория» Колман Доминго сыграет отца Майкла, Джо Джексона.