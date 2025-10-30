Билли Айлиш не хотела выпускать хит Birds of a Feather: «Песня какая-то глупая!»

Трек, вошедший в её третий студийный альбом Hit Me Hard and Soft, стал одним из самых успешных в чартах певицы на сегодняшний день. Однако в статье, опубликованной Wall Street Journal, Айлиш призналась, что чуть не удалила его из альбома.

«Много раз я думала: "Нам стоит это вырезать"», — вспоминает она.



Billie Eilish

Айлиш и ее брат Финнеас работали над треком в студии почти год, пока она пыталась решить, стоит ли его выпускать.

Звезда все еще сомневалась в правильности песни, когда представляла готовый альбом руководству лейбла. Она объяснила:

«Даже когда я прослушала весь альбом для лейбла, я подумала: "Ребята, эта песня какая-то глупая"».

«Birds of a Feather», гораздо более оптимистичная песня о любви, чем обычно звучит Айлиш, три недели продержалась на вершине чарта Billboard Global 200. Она также стала самой прослушиваемой песней года на Spotify в 2024 году, набрав 1,781 миллиарда прослушиваний и с тех пор превысив три миллиарда.

В настоящее время Айлиш находится на заключительном этапе своего мирового турне Hit Me Hard and Soft, которое должно завершиться в ноябре.

23-летняя звезда начала выступления в сентябре прошлого года и объяснила, что на завершение концертов ушло некоторое время, поскольку ей нравится делать перерывы между выступлениями. Она добавила:

«Это занимает больше времени, и денег так меньше зарабатываешь. Но для меня это волшебно».

Birds of a Feather — заключительный номер в сет-листе тура Айлиш.

Выступая на «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном», она сказала: «Мы почти закончили работу над новым альбомом. Так что в какой-то момент вы узнаете больше, но сейчас я ничего не скажу».