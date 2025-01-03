Сразу две песни Билли Айлиш взлетели на вершину Spotify

«Birds of a Feather» переместилась на первое место в годовой статистике песен стримингового сервиса в последние недели 2024 года. На Spotify песня набрала в общей сложности 1,781 миллиарда прослушиваний.



Billie Eilish

Годом ранее баллада была названа третьей самой прослушиваемой песней в рейтинге Spotify 2024 Wrapped, уступив на тот момент только песням Сабрины Карпентер «Espresso» и Бенсона Буна «Beautiful Things».

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Новость появилась менее чем через восемь месяцев после того, как девятикратная обладательница Грэмми выпустила «Birds of a Feather» вместе с остальной частью своего третьего студийного альбома. Трек достиг 2-го места в Billboard Hot 100 , в то время как LP дебютировал на предпоследнем месте в Billboard 200. В сентябре Айлиш выпустила паранормальный музыкальный клип на «Birds of a Feather», снятый Эйданом Замири, а в октябре она исполнила песню в шоу Saturday Night Live.

В настоящее время Айлиш отдыхает от своего тура Hit Me Hard and Soft Tour, который завершил североамериканский этап 21 декабря после пятидневного пребывания в Kia Forum в Лос-Анджелесе. Она снова вернется в феврале для серии концертов в Австралии в феврале и марте, за которыми последует европейский этап, стартующий в апреле.