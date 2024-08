Звезды от Universal стали возвращаться на российские стриминги

В 2022 году три крупнейших музыкальных лейбла в мире – Universal Music, Sony Music и Warner Music – объявили о приостановке работы в России. Самым громким был уход Sony Music: компания не только перестала выпускать на стримингах новые песни и альбомы, но и удалила весь старый каталог. После ухода Sony в России стало сложно послушать Майкла Джексона, Бейонсе, Бритни Спирс и других исполнителей лейбла.



Billie Eilish

А вот Universal, по-видимому, придерживается иной позиции. Все артисты, которые «вернулись» на «Яндекс. Музыку», относятся именно к этому лейблу. Тейлор Свифт и Дрейк работают на Republic, подлейбле Universal, а Билли Айлиш, Imagine Dragons и Кендрик Ламар – на Interscope, другом подлейбле компании. The Rolling Stones записываются на Polydor, также входящем в состав Universal.

Пока что на «Яндекс. Музыке» доступны только релизы до 2023 года включительно, без релизов 2024-го. Например, альбом Тейлор Свифт «Midnights» (2022) послушать можно, а последовавший за ним «The Tortured Poets Department» (2024) – нет. То же самое у Билли Айлиш: песню «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (2023) добавили, майскую пластинку «Hit Me Hard and Soft» (2024) – еще нет. В фан-сообществах Айлиш пишут, что контент будет загружаться постепенно: возможно, через некоторое время «Hit Me Hard and Soft» тоже появится на сервисе.

В «VK Музыке» каталоги артистов Universal не обновились, зато на стриминге «Звук» обнаружились даже свежие релизы 2024 года – тот же «Hit Me Hard and Soft» Айлиш, «Loom» Imagine Dragons и «Eternal Sunshine» Арианы Гранде, также работающей с Universal.