Звезда Black Eyed Peas Ферги возвращается в музыку

Солистка группы Black Eyed Peas Ферги неожиданно вернулась в музыку спустя восемь лет после ухода из группы. 50-летняя звезда шоу «Meet Me Halfway» взяла длительный перерыв в выступлениях после того, как обрела известность благодаря участию в мировых хит-парадах, возглавляемых участником шоу «Голос» Will.i.am.

Спустя почти 20 лет после выхода песни «London Bridge» для своего дебютного альбома The Dutchess, Ферги вернулась в Лондон, чтобы переснять клип, признавшись, что оригинал на самом деле был снят у Тауэрского моста. Звезда сериала «Glamorous» пересняла видеоряд для предстоящего сериала Netflix «Слишком много» и снимается в нём вместе с актрисой Меган Сталтер.

Видимо, не впечатленная настоящим Лондонским мостом, который, по мнению многих, не столь знаменателен внешне, как Тауэрский мост, Ферги съязвила, вставляя флешбэк из оригинального видео: «Теперь вы понимаете, почему изначально мы не снимали здесь», — и прогуливалась с Меган в юбке с британским флагом, цилиндре и черном бюстье.



Ферги

В клипе Ферги и 34-летняя Меган танцуют на мосту, попивая чай, и оказываются в окружении папарацци. Актриса сериала «Хэкс» воссоздаёт танцевальные движения певицы перед королевской гвардией, прежде чем её арестовывают.

На заднем плане нескольких кадров этого блестящего музыкального видео можно увидеть знаменитый Тауэрский мост, который завершается отрывками из предстоящего сериала Netflix «Слишком много» с Леной Данэм, в котором главную роль играет Меган, а действие происходит в Великобритании.

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В пресс-релизе Ферги так сказала о пересъемке клипа:

«Как американская девушка, которая когда-то пережила свои приключения в Лондоне во время съемок клипа на песню «London Bridge», я сразу же почувствовала связь с этим проектом. Учитывая, что сериал был написан и срежиссирован Леной Данэм, а главную роль сыграла блестящая Меган Сталтер. В нём рассказывается о девушке из Америки, которая пытается разобраться в своих лондонских реалиях, — моя творческая душа не могла сказать «нет».

Ферджи ушла из Black Eyed Peas восемь лет назад, прежде чем выпустить свой второй альбом The Double Dutchess.

В интервью журналу Billboard участники группы Will.i.am, Apl.de.ap и Taboo рассказали, что Ферджи покинула группу, потому что хотела стать «хорошей мамой».

Will.i.am объяснил: «Мы любим её, и она сосредоточена на материнстве. Это тяжёлая работа, и именно этого она действительно хочет, и мы здесь для неё... Это действительно то, как задумала Ферги, поэтому мы уважаем её замысел. Мы любим Ферги и хотим для неё только прекрасного».

В 2017 году Ферги выпустила свой второй сольный альбом Double Dutchess, в продюсировании которого принимал участие Will.i.am, и запустила свой лейбл Dutchess Music.

В том же году певица развелась со своим мужем Джошем Дюамелем. Они официально оформили развод в ноябре 2019 года и с тех пор совместно воспитывают сына Эксла Дюамеля.