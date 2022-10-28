Black Eyed Peas показал «Simply the Best» из будущего альбома

Трек появится на девятом альбоме группы «Elevation», релиз которого состоится 11 ноября.

К хиту Тины Тернер «The Best» эта песня отношения не имеет: «Simply the Best» – совершенно оригинальная композиция с зажигательным танцевальным ритмом. Ее продюсерами выступили Will. I.Am, фронтмен Black Eyed Peas, и DJ Ammo, сотрудничающий с группой уже 12 лет.





В альбом «Elevation» войдет 15 треков, включая выпущенный в июне хит-сингл «Don’t You Worry», совместную работу с Шакирой и Дэвидом Геттой.

Кроме них, на пластинке можно будет услышать вокалистку The Pussycat Dolls Николь Шерзингер, TikTok-звезду Беллу Порч и популярных латиноамериканских артистов – Ozuna, Daddy Yankee, Ozuna и Nicky Jam.