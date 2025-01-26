Юрий Башмет сотворил счастье на день рождения

Обычно-то Башмет на свои дни рождения играет тут четырех-, а то и семичасовые концерты, когда зрители уходят далеко за два часа ночи. А тут всего полтора часа без антракта. И программа тяжелейшая, насыщенная трагической музыкой. Но в этот раз все было не так.



Юрий Башмет

«Поскольку это не юбилей, а проходящий, можно сказать, день рождения, - программа будет проникнута теплотой, лирикой. Может быть, не все произведения вы слышали. И я многое буду исполнять впервые сегодня», - объявил Башмет перед концертом.

Программа, которую традиционно держат в секрете, и ее в буклете просто нет, - получилась действительно очень непривычная. Башмет начал с довольно редкого произведения Брамса «Песнь судьбы» / Schicksalslied в исполнении своего Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова п/у Геннадия Дмитряка, разместившегося на боковых балконах КЗЧ.

Грозные триольные литавры с самого начала отождествляют собой образ роковой судьбы, а хоровые мажорные песнопения — томление духа, противоречие между ними и есть смысл текста немецкого поэта Иоганна Фридриха Гёльдерлина. Капелла Юрлова основательно поработала над сочетанием мужских и женских голосов, причудливо переплетаемых в партитуре Брамса. Мажорные флейты и тромбоны «Новой России» снова возвращают в мир жизнелюбия, но литавры снова грозно триолят, возвращая к теме неизбежноого противоречия жизни между предопределенностью и тщетными людскими усилиями. Невероятной силы исполнение.



Юрий Башмет и «Новая Россия»

Надо упомянуть, что у концерта есть и световая партитура, тонкая и деликатная. На заднике — светодиодные экраны, транслирующие нечто вроде морских волн и взаимопревращений в природе, ко второй половине добавился еще и звук морских волн. А посреди оркестра возвышаются световые столбы, транслирующие свою эмоциональную повестку. На зрителей же и даже на потолок зала льются волны особенного голубого света: то ли снег, то ли дождь. Это очень атмосферно.

Затем зазвучала редкая транскрипция Adagietto из Пятой симфонии Малера для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина. Такое мне довелось услышать впервые, хотя для альта слышать все-таки доводилось. Репин в этом замедленном фа-мажоре расчерчивал свои молнии аки демиург, прибавляя бесовской сладости на вспыхивающих литаврах. А то и вовсе тянул на одной ноте, окрашивая ее штрихами и вибрациями. «Новая Россия» отвечала сполохами и сосредоточенными струнными группами.

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Юрий Башмет и Вадим Репин

Дочь маэстро, замечательная пианистка Ксения Башмет исполнила какую-то свою особенную версию Концерта №1 для фортепиано с оркестром Прокофьева, которую просто невозможно было узнать. Очень по-бриттеновски.

Сопрано Ольга Бородина спела две песни из цикла Шостаковича «Сон» и «Звеззочки». Редко доводится это слушать. Роскошный голос.



Ольга Бородина и Юрий Башмет

Затем оркестр Башмета откуда-то вынес вообще никому неизвестную »Рапсодию» Турина. И закончил «Вальсом» Равеля.

Но все это было днем рождения Юрия Башмета.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО и Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ