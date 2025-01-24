Ханс Циммер создаст новую версию гимна Саудовской Аравии

Об этом сообщил председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Глава управления опубликовал в X фотографию с композитором, назвав его "одним из величайших музыкантов нашего времени".

«Мы много обсуждали будущие проекты, которые, я надеюсь, скоро увидят свет. Среди них - создание новой музыкальной редакции саудовского национального гимна, в которой будут использованы разные инструменты», - написал он.

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Hans Zimmer

Турки Аль аш-Шейх также сообщил, что управление по развлечениям рассчитывает привлечь Циммера к созданию оригинального музыкального произведения под названием "Аравия", вдохновленного культурным наследием королевства.

Кроме того, по словам главы управления, композитор может принять участие в создании саундтрека к предстоящему саудовскому фильму "Битва за Ярмук".