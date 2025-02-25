Тысяча артистов выпустила альбом тишины против ИИ в музыке

Это акция в знак протеста против предложения британского правительства упростить использование разработчиками охраняемых авторским правом работ для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ).

«Более 1000 музыкантов объединились для выпуска альбома Is This What You Want?, протестующего против предложенных правительством Великобритании изменений в законе об авторском праве», - говорится на сайте альбома.



Обложка альбома Is This What You Want?

Отмечается, что альбом состоит из записей белого шума пустующих студий и концертных площадок. Так музыканты решили показать, какое влияние могут оказать предложения правительства на креативную индустрию.

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Доступный на сервисе Spotify альбом состоит из 12 треков. Каждый из них назван одним словом, которые вместе собираются в предложение The British government must not legalize music theft to benefit AI companies (Британское правительство не должно узаконить кражу музыку в пользу ИИ-компаний).

Согласно информации с сайта, в проекте приняли участие среди прочих композитор Ханс Циммер, певицы Кейт Буш, Энни Леннокс, исполнитель Кэт Стивенс и группа The Clash, Тори Амос, Билли Оушен. Музыканты планируют передать все доходы от альбома в благотворительную организацию Help Musicians.

В Великобритании в настоящее время при использовании больших массивов данных для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) разработчики руководствуются законом об авторском праве. В декабре 2024 года правительство опубликовало предложения по изменению порядка использования этих материалов. Они включают в себя создание исключения из авторского права для разработчиков ИИ, если только владельцы авторских прав не дадут явного отказа.