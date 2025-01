Элтон Джон и Пол Маккартни объединились в защите прав артистов перед ИИ

Элтон Джон поддержал Пола Маккартни, критикующего предлагаемую реформу системы авторских прав в Великобритании, и призвал к принятию новых правил, которые не позволят технологическим компаниям «попирать традиционные законы об авторских правах, которые защищают средства к существованию артистов».



Элтон Джон поддержал предложенные поправки к законопроекту о данных (использовании и доступе), которые расширят существующую защиту авторских прав, когда они будут вынесены на голосование в Палате лордов во вторник.

Правительство также проводит консультации по пересмотру законов об авторском праве, в результате чего артистам придется письменно отказываться от возможностей компаний, занимающимся ИИ, обучать свои модели с использованием их работ, вместо модели добровольного участия.

Пол Маккартни сказал BBC, что предлагаемые изменения могут лишить писателей и артистов стимулов и привести к «потере креативности». Бывший битл сказал:

«Появляются молодые парни, девушки, и они пишут прекрасную песню, и они не владеют ею, и они не имеют к ней никакого отношения. И любой, кто хочет, может просто стащить ее. ... Правда в том, что деньги куда-то идут… Кто-то получает деньги, так почему бы это не дать их тому парню, который сел и написал Yesterday?»



«Колеса пришли в движение, чтобы позволить компаниям, занимающимся ИИ, грубо попирать традиционные законы об авторском праве, которые защищают средства к существованию артистов. Это позволит крупным мировым технологическим компаниям получить свободный и легкий доступ к работам артистов, чтобы обучать их искусственный интеллект и создавать конкурирующую музыку. Это еще больше ослабит и поставит под угрозу заработки молодых артистов. Музыкальное сообщество отвергает это всем сердцем», - считает Элтон Джон.

Он сказал, что «сложная финансовая ситуация» и возросшие расходы на гастроли сделали «новым и начинающим музыкантам сложнее, чем когда-либо, обеспечить финансовое положение отрасли для поддержания молодой карьеры», и добавил, что положение Великобритании на мировой арене как «лидера в области искусства и популярной культуры находится под серьезной угрозой» без надежной защиты авторских прав.

«Это абсолютная основа процветания искусства, и от этого зависит будущий успех страны в творческих индустриях».

Правительственные консультации продлятся до 25 февраля и будут посвящены изучению вопроса о том, как повысить доверие между творческим сектором и сектором искусственного интеллекта, а также как создатели могут лицензировать и получать оплату за использование своих материалов.

Представитель правительства заявил: «Наша цель — обеспечить правовую определенность посредством режима авторского права, который предоставляет создателям реальный контроль, прозрачность и помогает им лицензировать свой контент. Мы заинтересованы в том, чтобы услышать мнение музыкальной индустрии по этим предложениям, и не предпримем никаких шагов, пока не будем абсолютно уверены, что обеспечиваем ясность, контроль и прозрачность для артистов и сектора, а также соответствующий доступ к данным для новаторов в области ИИ».

Маккартни сказал:

«Мы — народ, вы — правительство. Вы должны защищать нас. Это ваша работа. Так что, если вы проводите законопроект, убедитесь, что вы защищаете творческих мыслителей, творческих художников, иначе их у вас не будет».

В 2023 году Маккартни и Ринго Старр создали песню Now And Then, используя технологию искусственного интеллекта для отделения вокала Джона Леннона от домашней демозаписи, записанной в 1977 году.

В декабре 2024 года Маккартни предупредил, что ИИ может «просто взять верх», и подписал петицию вместе с актерами Джулианной Мур, Стивеном Фраем и Хью Бонневиллем, заявив, что «нелицензированное использование творческих работ для обучения генеративного ИИ является серьезной, несправедливой угрозой для жизни людей, стоящих за этими работами, и не должно допускаться».