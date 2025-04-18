18% загружаемой на Deezer новой музыки сгенерировано ИИ

«Контент, созданный искусственным интеллектом, продолжает заполнять стриминговые платформы, такие как Deezer, и мы не видим признаков того, что это замедлится», — сказал директор по инновациям Deezer Орельен Эроль, отметив технологию, которую Deezer разработала для распознавания треков, полностью созданных искусственным интеллектом. - Благодаря нашему передовому инструменту мы уже удаляем полностью сгенерированный ИИ контент из алгоритмических рекомендаций», — сказал Эроль.



Deezer

Это подводит нас к сути вопроса: если DSP знает, что определённая доля новых загрузок — в данном случае почти две пятых — сгенерирована ИИ, что они с этим делают?

Развитие технологий для обнаружения таких треков имеет ключевое значение. Deezer утверждает, что может обнаруживать музыку от самых популярных моделей Suno и Udio, а также «может добавить возможности обнаружения практически для любого другого аналогичного инструмента, если есть доступ к соответствующим примерам данных».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Компания также сообщила о «значительном прогрессе в создании системы с повышенной универсальностью для обнаружения контента, созданного искусственным интеллектом, без использования конкретного набора данных для обучения».

Интересно, насколько (если вообще) эта работа может быть каким-то образом передана конкурентам в будущем: это может пойти на пользу отрасли, если DSP смогут сотрудничать в разработке инструментов для обнаружения ИИ, а не просто конкурировать.

Еще один вопрос, поднятый объявлением Deezer, - это ‘полностью сгенерированная искусственным интеллектом’ часть. Со временем, по мере того как все больше музыкантов будут использовать искусственный интеллект как часть (но далеко не на 100%) своего творческого процесса, будет важно, чтобы эти инструменты не выдавали эту музыку за ложную и, таким образом, не наказывали этих исполнителей. Акцент Deezer на ‘полностью’ в описании музыки, которую он идентифицирует, предполагает, что он осознает эту проблему.