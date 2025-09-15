Почти треть треков на Deezer сгенерирована ИИ

Это удалось выяснить благодаря специальному инструменту, вычисляющему «причастность» искусственного интеллекта.



Deezer

Функция поиска ИИ-треков появилась на Deezer еще в начале 2025-го, а в июне ввели новое правило – помечать «нейросеточную» музыку. И каждый день на платформе появляются 30 тысяч новых сгенерированных треков. Эта цифра в три раза больше аналогичного показателя в феврале 2025 года – тогда подобных песен было «всего лишь» 10 тысяч.

Увеличилось и общее количество ИИ-контента: в январе это было 10%, в апреле возросло до 18%, а теперь достигло нового максимума в 28%.

Алексис Лантернье, глава Deezer, не очень доволен растущим процентом «нейросеточной» музыки. Он хочет, чтобы его компания стала лидером в минимизации негативного влияния искусственного интеллекта – как на артистов, так и на меломанов. ИИ-треки стараются убирать из рекомендаций и помечать, чтобы слушатель знал об их происхождении. Это вредит и самому Deezer, так как 70% стримов подобных песен – фальшивые.