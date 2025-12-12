Елка и «Тима ищет свет» оказались «В темноте»

В рамках музыкального проекта «VK под шубой 4» состоялась премьера новой песни Ёлки и «Тима ищет свет» – «В темноте» (слушать песню).

Это первая совместная работа артистов, в которой их уникальные стилистики переплетаются в единый эмоциональный сюжет.

«В темноте» – минималистичная, обволакивающая композиция, построенная на сочетании тёплого вокала Ёлки и характерной светлой меланхолии Тимы.

Проект «VK под шубой» объединяет артистов, чья музыка создаёт особое новогоднее настроение: камерное, искреннее, уютное. В этой атмосфере премьера «В темноте» звучит особенно органично: как музыкальная пауза, в которой можно услышать главное.

