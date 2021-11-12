Елка выпустила альбом баллад «Без обид»

Вот как Ёлка объясняет название нового альбома: «Названия для альбомов мне всегда приходят странно и никогда не повторяют название песен в альбоме. «Точки расставлены» - это и про мою любимую Ё, и про мое решение расстаться покончить со всем, что мне не нравится в моей жизни. Но, как показывает мне моя жизнь, просто отрезать невозможно. Обиды – это то, что из раза в раз возвращает меня в то самое прошлое, которое я так усердно пытаюсь забыть. Поэтому «Без обид» - это мой новый этап взросления. Это именно то состояние, в котором я желаю прожить свою счастливую жизнь. Умение прощать и отпускать – это та самая мудрость, о которой я мечтаю. Поэтому давайте без обид».
В альбом вошло 11 песен, включая две версии песни «Нечего терять».
«Елка выпустила альбом исключительно из баллад. 10 баллад! И ладно бы они были интересные, но нет. Есть только одна, но великая песня «Нечего терять» (аж в двух версиях), а остальное — скучный шлак. Судя по комментариям Елки, они все ей безумно нравятся, и это уж совсем скверно. Контроль качества утерян. Я рекомендую вообще не слушать этот занудные баллады, а просто еще разок переслушать «Нечего терять», - она останется в истории музыки», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.
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