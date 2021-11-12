Елка выпустила альбом баллад «Без обид»

Елка выпустила песню «Моя звезда» из будущего альбома Певица Ёлка выпустила новую песню «Моя звезда», который войдет в будущий альбом «Без обид» (слушать песню). Автор музыки и слов: Егор Солодовников. В альбом войдет также ранее выпущенный трек «Космос».







«Ну что, в добрый путь, альбом. Я все еще верю в то, что музыка нужна. В вечном информационном шуме ее порой так сложно расслышать, но она умеет ждать своего момента. И мой альбом дождался выхода. И своего слушателя найдет и обласкает. Утешит, успокоит, обнимет и приютит. Я люблю это всё. Искренне люблю свою простую музыку, в которую я бережно складываю важные для себя мысли», - говорит Елка...

Елка сняла новый клип в Большом театре Певица Елка выпустила черно-белый клип на лирическую балладу «Нечего терять» (смотреть клип). Режиссер клипа Сергей Ткаченко, оператор – Владислав Опельянц. Центральная и кульминационная сцена клипа была отснята в Большом театре во время выступления Елки с оркестром в прямом эфире финала чемпионата творческих компетенций AtrMasters.







«Ответственное и смелое решение, ведь у группы была возможность снять всего лишь один дубль», - говорится в описании видео.



Певица бродит по осенней Москве и грустит, а затем оказывается в вечернем платье на ступенях Большого театра, и выходит на...

Ёлка выпустила дэнс-версию «Нечего терять» Певица Ёлка выпустила танцевальный ремикс песни «Нечего терять» (слушать песню). Вышедшую в сентябре песню «Нечего терять» Елка изменила в части инструментала. Трек превратился из душевной баллады в электронный дэнс.







«Если при прослушивании этой песни хочется плакать, то только от счастья. Она только кажется грустной, это не так…. Это самая счастливая моя песня…»



Елка



Автор музыки и слов - Егор Солодовников, автор многих хитов Елки. Кто сделал электронную версию, певица не сочла нужным сообщить.



«Мне хочется, чтобы эту песню услышало еще больше людей....

Ёлка спела о большой и чистой любви Певица Ёлка выпустила новую лирическую балладу «Нечего терять» (слушать песню). Баллада под электронные струнные и отдаленные постукивания барабанов посвящена беззаветной любви. Она звучит возвышенно и хрупко, хотя вряд ли претендует на попадание в чарты.







«Если при прослушивании этой песни хочется плакать, то только от счастья. Она только кажется грустной, это не так…. Это самая счастливая моя песня…», - говорит Елка.



Елка



Автор песни - Егор Солодовников.



«Мне больше нечего терять, кроме твоей любви - сильная фраза, на которой построена песня. Нельзя...