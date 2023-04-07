Нюша, Jony, Ёлка, Хабиб и другие звезды поздравили «Авторадио» с 30-летием

5 апреля «Авторадио» отметило свое 30-летие вместе с друзьями и слушателями праздничным марафоном с розыгрышем квартиры и денежными призами. Uma2rman, Звонкий, Jony, Юлианна Караулова, Хабиб, Ёлка, Ольга Серябкина, Стас Пьеха, «Моя Мишель», Нюша, Дмитрий Колдун, Люся Чеботина и Денис Клявер дарили свои лучшие хиты и помогали ведущим шоу «Поехали» и «Мурзилки Live» провести суперфинал игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон».

Звездный марафон в честь юбилея радиостанции открыла группа Uma2rman.

«Мы дружим с «Авторадио» 20 лет. И все, кто здесь работает, для нас практически уже как родные люди, столько лет вместе! Нам нравится все, что связано с вами – и призы, и атмосфера, и ведущие, все классно».

Популярный исполнитель Jony представил на «Авторадио» свой трек «Никак», который вживую впервые прозвучала на «Авторадио», а также легендарную «Комету» и от всей души поздравил «Авторадио» с 30-летием.

«Это просто какая-то нереальная цифра, когда-нибудь мне тоже будет 30 лет. Процветания всем работающим на «Авторадио», здоровья, благополучия. Спасибо огромное вам за то, что вы делаете, что поддерживаете артистов, спасибо, что вы есть!».



Jony

Обсуждая главный приз от «Авторадио» Jony решил поделится, какой самый крутой подарок получал он сам.

«Самый запоминающийся подарок мне сделали на прошедший день рождения. Родители подарили мне студию для записи музыки. Почти всем необходимым уже обзавелся, к лету все точно будет готово».

Еще одна звездная гостья, Юлианна Караулова, также была откровенна. В прямом эфире она рассказала о своих крупных удачах.

«Квартиру я не выигрывала, но мне везло в передаче «Кто хочет стать миллионером» и в проекте «Фантастика» на Первом канале. Там я выигрывала по 3 млн рублей. Так что мне везет, когда что-то за 3! Квартира в Сочи, думаю, стоит сильно больше».



Юлианна Караулова

Она исполнила свою нетленную композицию «Ты не такой» и посвятила свое выступление юбиляру.

«Этот международный хит я посвящаю любимому «Авторадио»! У вас классные марафоны, поэтому всегда с удовольствием приезжаю, поздравляю, пою, заряжаю на победу участников и слушателей. Все улыбающиеся, радостные, на самом деле этого не хватает в будничной рутине».

Эстафету приняла Ёлка. Певица спела одну из самых хитовых композиций «Грею счастье» и поблагодарила радиостанцию за поддержку.



Ёлка

«Вы всегда хорошо и качественно празднуете! Когда у меня день рождения, я жду подарки, а вы в очередной раз их раздаете. Столько лет радуете слушателей и поддерживаете артистов. И мы вам благодарны за это. Мы не всегда очевидно об этом говорим. Но я хочу, чтобы вы знали, каждый раз, когда вы включаете мою песню, я где-то там икаю, улыбаюсь и возможно даже плачу от счастья. Спасибо вам огромное!».

К словам благодарности присоединился и Стас Пьеха, он вспомнил как примерно 20 лет назад впервые приехал на «Авторадио».



Стас Пьеха

«Я жил рядом с «Авторадио» на улице 8 Марта. Я с утра приехал на велосипеде, не выспавшийся, в кепке, так по-домашнему, без лоска. Сегодня люди все красивые, в платьях. Спасибо, что поддерживали мои песни и до сих пор продолжаете это делать. Надеюсь, еще много лет будем работать вместе».



Нюша

В знаковый момент, когда на кону оказалась квартира в Сочи, в студии появилась певица Нюша. Именно ее песня «Объединение» стала счастливой для жителя Республики Крым Анатолия Челак, который правильно назвал песню и выиграл в прямом эфире квартиру на море в городе Сочи стоимостью чуть больше 10 млн рублей. Во время розыгрыша он находился в командировке в Херсонской области, но и там не переставал следить за эфиром любимого радио. «Это такой кайф, когда люди так счастливы», – сказала певица Нюша, услышав голос счастливого победителя первого суперфинала проекта «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон».

Игра «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон» продолжается – разыгрывать подарки будут весь год. В призовом фонде еще остается 4 млн рублей, одна квартира и три автомобиля.