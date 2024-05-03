Егор Крид и Jony воспели «Дым»

Релиз цифрового сингла осуществил лейбл @58. Песня написана от лица человека, которому больно из-за расставания с девушкой.
«Ничто меня не убивает так как ты, снова тянет написать тебе: «Как ты?» В календаре закрашу черным наши даты. И чей-то «мерин» увезет тебя куда-то», - поют артисты.
Съемки клипа происходили в горах Дагестана, поэтому артисты поблагодарили тех, кто им помог:
«Отдельная благодаоность главе республики Дагестан Медикову Сергею Алимовичу и министру по туризму Мерданову Эмину Мердановичу».
Комменты