Егор Крид и Jony воспели «Дым»

Кресла наставников команд займут – Баста (у него за плечами семь сезонов «Голоса»), Егор Крид (два сезона) и дебютирующая в шоу певица МакSим. Взявшего творческую паузу постоянного ведущего проекта Дмитрия Нагиева в новом сезоне «Голос. Дети» заменит Яна Чурикова, а ее соведущей станет Агата Муцениеце.

