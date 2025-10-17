Егор Крид отсылает к Майклу Джексону в песне «Незабудки»

Стихи к «Незабудкам» написал поэт Михаил Гуцериев, а соавторами музыки выступили сам Егор Булаткин и Александр Брашовян (Alex Davia).
«Одна из фишек в «Незабудках» – отсылка к хиту Майкла Джексона «Билли Джин». Подтекст песни поп-короля в том, что он не считает девушку своей настоящей любовью, хотя и встречался с ней. Герой песни, несмотря на игру слов, всё же надеется на продолжение отношений, - сообщили в пресс-службе Михаила Гуцериева. - Незабудки на языке цветов являются символом верности, нежных чувств. Они словно говорят своенравной красавице: не забудь главное – любовь бесценна. В одной из множества легенд о незабудках эти цветы дают возможность ещё и получить клад. Так как близкий человек дороже любых сокровищ, остаётся лишь взять букет».