Teddy Swims выпустил You’ve Got Another Thing Coming, и это не Judas Priest Певец Тедди Свимс выпустил новую песню You’ve Got Another Thing Coming (слушать песню). Если Вы думали, что это будет кавер на Judas Priest, то - нет, это не так. Новая работа...

Татьяна Куртукова спела о любви, которую разделяют «Два берега» Певица Татьяна Куртукова выпустила новую композицию «Два берега» (слушать песню). Артистка продолжает работать с фольклорной основой, добавляя к традиционным сюжетам энергичное...

«Винтаж» загрузил «Геншин» Группа «Винтаж» выпустила новый сингл «Геншин» (слушать песню). Песня войдет в готовящийся альбом «Недетский мир». Солистка коллектива Анна Плетнева...

Иван Дорн выпустил русскоязычный альбом «Dorndom» Певец Иван Дорн в день своего 37-летия выпустил новый альбом «Dorndom» (слушать альбом). Это альбом сложной судьбы, выпускать русскоязычную запись весной 2022 года на фоне известных...

Егор Крид отсылает к Майклу Джексону в песне «Незабудки» Егор Крид выпустил новую песню «Незабудки» (смотреть визуализатор). Стихи к «Незабудкам» написал поэт Михаил Гуцериев, а соавторами музыки выступили сам Егор Булаткин...

«Бонд с кнопкой» выпустил альбом «Дом» Группа «Бонд с кнопкой» выпустила альбом «Дом» с тем самым хитом «Кухни» (слушать альбом). Группа «Бонд с кнопкой» стала открытием отечественной инди-сцены. Музыканты громко заявили о себе с...

Tame Impala выпустил альбом и клип Проект Tame Impala выпустил студийный альбом «Deadbeat» и клип на песню «My Old Ways» (слушать... В первый после пятилетнего перерыва альбом «Deadbeat» вошли 12 песен, включая ранее представленные...

Сэм Фендер победил на Mercury Prize и выпустил дуэт с Элтоном Джоном Сэм Фендер выпустил новый сингл «Talk To You», партию фортепиано в котором исполнил Элтон Джон (... Эта песня войдет в делюкс-издание «People Watching», релиз которого состоится 5 декабря...

Shaman и Григорий Лепс уверены: «Она не скажет «Да!», потому что дело не в вине Shaman и Григорий Лепс выпустили совместную песню и клип «Она не скажет «Да!» (смотреть клип). «Мы немного похулиганили с Григорием Лепсом: записали новую песню «Она не скажет «Да!». Она,...

Zivert попробовала читать рэп в треке «Банк» Zivert и рэпер Icegergert выпустили совместный трек «Банк» (слушать песню). История создания трека началась на VK Fest в Москве, где во время интервью Icegergert назвал Zivert...

Ay Yola перепела «Агату Кристи» Этно-поп группа Ay Yola выпустила песню и видеоклип «Черная луна» к фильму «Август» (смотреть клип). Осенний кинохит «Август» на протяжении трех недель лидирует в российском прокате, собрав на сегодня...

Гитарист и основатель KISS умер Эйс Фрейли, основатель и гитарист группы KISS, известный своим образом Космонавта, умер в возрасте... Его семья поделилась этой новостью16 октября в заявлении: «Мы совершенно опустошены и убиты...

Кристина Агилера выпустит концертный фильм Американская певица Кристина Агилера выпустит концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of... Над фильмом работают Fathom Entertainment, Vertigo Live Productions и Roc Nation. Режиссером...

Леша Свик: Я пытаюсь сделать что-то новое! Леша Свик стал гостем второго выпуска нового шоу Like FM «Чарт Яндекс Музыки», где прокомментировал... Разговор музыканта с ведущими шоу – Виталиком Мишурой и первой цифровой лайкой по кличке Вспышка –...

Шесть альбомов ДДТ впервые выйдут на виниле Группа ДДТ запустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru шестой проект. Он позволит издать на... В рамках нового проекта (https://planeta.ru/campaigns/ddt2026) группа ДДТ выпустит на виниле...

Mona выпустила клип на хит «Иордан» Певица Mona выпустила клип «Иордан» — гипнотическое видео о телесности, отрешённости и возвращении... После нескольких месяцев на вершинах чартов, трек «Иордан» наконец получил визуальное воплощение...

Земфира перевыпустила Jim Beam Земфира перезаписала песню Jim Beam в новой аранжировке (смотреть визуализацию). Песня Jim Beam вошла в альбом «Вендетта» (2005) в качестве бонус-трека с пометкой «Уфа 97». Затем...

Логотип альбома Эда Ширана появится на футболках «Барселоны» Логотип нового альбома Эда Ширана «Play» будет изображён на футболке «Барселоны» лимитированной... На сине-гранатовой полосатой форме будет красоваться надпись «Play» в рамках спонсорского...

Организаторы «Евровидения» откладывают голосование по участию Израиля в конкурсе 2026 года Организаторы ежегодного конкурса песни «Евровидение» заявили, что отложат голосование по призывам... 13 октября члены Евровидения, представляющие европейские общественные вещатели, транслирующие...