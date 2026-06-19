Султан Лагучев спел еще одну песню Дробыша «Роза чёрная»

Музыка всегда играла ключевую роль в разрешении конфликтов. Так, в Лужниках за один вечер Султану Лагучеву и Виктору Дробышу удалось примирить спортсменов и завсегдатаев Патриарших прудов. Поводом послужила народная презентация нового совместного трека «Роза чёрная», премьера которого состоялась сегодня.

В творческом тандеме Султана и Виктора Яковлевича всё неслучайно. Волей случая их пути пересеклись на известном музыкальном проекте на записи песни «Попутчицы», которая впоследствии не только обрела новое звучание, но и смысл. Запись «Розы чёрной» не стала исключением: демка давно лежала в ящике у продюсера, исполненная другим артистом. Но свою «душу» она нашла в лице Султана Лагучева. Кстати мелодия случайно родилась во время совместной игры в нарды на студии Виктора Дробыша.

«У настоящих музыкантов мелодия рождается в бытовых ситуациях. Под звук падающих кубиков и шума передвигающихся шашек у нас родился мотив будущей песни. Моментально наиграли на пианино, через день песня была готова. Премьеру решили сделать в прямом смысле народной – дали живое выступление в самом известном месте этого лета – Лужниках», – рассказал о новой песне певец Султан Лагучев.



Султан Лагучев

Живое искреннее выступление в тот вечер стало настоящим центром притяжения всего спортивного комплекса. И подтверждение тому многочисленные ролики в социальных сетях: «Султан Лагучев! Супер выступление», «Сегодня в Лужниках было особенно душевно! Виктор Дробыш и Султан Лагучев подарили гостям настоящий живой концерт под открытым небом», «Новый хит в Лужниках», «Шанс увидеть выступление Лагучева с Дробышем в Лужниках мал, но никогда не равен нулю» и другие.

Песня «Роза чёрная» в исполнении Султана Лагучева обязательно прозвучит на юбилейном концерте Виктора Дробыша 18 октября.