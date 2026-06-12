BTS показали «Come Over»

Релиз состоялся чуть более чем через месяц после того, как трек был представлен как эксклюзив на делюкс-издании виниловой пластинки последнего альбома K-pop группы Arirang, оставив поклонников без проигрывателей пластинок в ожидании появления трека на стриминговых сервисах. Продюсером песни выступил SUGA, а также RM и j-hope.

Многослойная инструментальная аранжировка и стадионный бит переплетаются с трогательным вокалом, проникновенными текстами и глубокой эмоциональной составляющей.



BTS

Каждый год в июне группа проводит фестиваль Festa, ежегодное мероприятие для своих поклонников, или ARMY, посвященное годовщине их дебюта в 2014 году.

Группа BTS завершила свой аншлаговый тур по США, кульминацией которого стало выступление на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе. Сейчас они находятся в разгаре мирового турне, которое проходит в Южной Корее. 19 июля группа выступит в перерыве финала чемпионата мира по футболу вместе с Мадонной и Шакирой на стадионе Metlife в Нью-Джерси. Суперзвезды K-pop вернутся в США с серией концертов в августе и сентябре.